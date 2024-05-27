دبا الحصن يخطف البطاقة الثانية ويرافق العروبة إلى دوري المحترفين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعادل فريق العروبة مع الحمرية بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب العروبة، ضمن مباريات الأسبوع الـ 33 لمسابقة دوري الدرجة الأولى، ليرفع رصيده من النقاط إلى 77 نقطة.

وكان فريق العروبة قد ضمن التأهل لدوري المحترفين في الموسم الرياضي 2024/2025، قبل أربع جولات على ختام دوري الدرجة الأولى, وتحديداً من الجولة 30، وهو التأهل الثالث للعروبة بعد موسمي 1992/1993، 2021/2022.

وخطف دبا الحصن بطاقة التأهل الثانية لدوري أدنوك للمحترفين بفوزه على مستضيفه يونايتد بهدف دون رد، ليصل للنقطة 64، وتتبقى له مباراة واحدة في الجولة الأخيرة للدوري يوم الخميس المقبل.

وفقد فريق دبا حظوظه في التأهل، على الرغم من تحقيقه الفوز على ضيفه الفجيرة بهدفين دون رد، في مباراته الأخيرة ، حيث تجمد رصيده عند 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن دبا الحصن.

وانتهت بقية مباريات الجولة 33 لدوري الدرجة الأولى، بفوز مسافي على سيتي (6 - 1)، وجلف اف سي على الظفرة (2 - 1)، فيما تعادل الذيد مع مصفوت (2 – 2)، والتعاون مع العربي (1 - 1)، وهي ذات النتيجة التي انتهت بها مباراة جلف يونايتد والجزيرة الحمراء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز