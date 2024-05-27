دبا الحصن إلى «المحترفين» بعد غياب 20 عاماً

المصدر: دبي – محمد فضل

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حسم فريق دبا الحصن، بطاقة الصعود الثانية المؤهلة إلى دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه الصعب على مضيفه يونايتد، بهدف دون رد، أحرزه البديل جيلمار داسيلفا في الدقيقة 88، ليرفع الحصن رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني خلف العروبة، الذي ضمن الصعود قبل نهاية المسابقة بـ 4 أسابيع.

ونجح دبا الحصن في العودة إلى الأضواء بعد مرور عقدين من الزمان على آخر صعود للفريق 2004- 2005، وستكون مباراة الحصن أمام التعاون ولقاء العروبة والعربي في الجولة الأخيرة بمثابة تتويج للفريقين الصاعدين إلى دوري الأضواء، حيث سيتم تسليم فريق العروبة درع المسابقة والميداليات الذهبية، ويتوج الحصن بالميداليات الفضية.

وعلى الرغم من فوز دبا الفجيرة على الفجيرة في «الديربي»، أمس، بهدفي اللاعب أحمد نبيل إلا أن الحزن خيم على جمهور النواخذة، بعد فشل الفريق في الحفاظ على آماله بالعودة من جديد لدوري الكبار، بعد أن خطف الحصن البطاقة الثانية، حيث اكتفى دبا الفجيرة بـ63 نقطة فقط مقابل 64 نقطة لدبا الحصن.

وفي بقية المباريات تعادل العروبة والحمرية 2-2، والذيد ومصفوت بنفس النتيجة، كما تعادل غلف يونايتد والجزيرة الحمراء بهدف، وهى ذات النتيجة التي حضرت في لقاء التعاون والعربي. وحقق غلف اف سي الفوز على الظفرة بنتيجة 2-1، وفاز مسافي على سيتي 6-1.

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