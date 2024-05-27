لابا: سعيد بالهدفين      

المصدر: العين - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب لابا كودجو مهاجم العين، عن سعادته بالإسهام في تحقيق العين الفوز في دوري أبطال آسيا، وقال: أود أن أشكر كل الجماهير التي شجعتنا، فالملعب كان مكتظاً وأعطانا قوة وسعيد بتحقيق هذا الإنجاز مع زملائي، وأشكر كل من دعم الفريق، وسعيد بعودتي إلى المشاركة مع الفريق في البطولة القارية.

وأضاف: سعيد بمشاركتي وبتسجيلي هدفين في 5 دقائق، وبدعم زملائي والطاقم الفني، وعدت مجدداً، وأنا دائماً أسجل الأهداف، وسعيد بالتسجيل، والعودة للفوز باللقب، ولا يزال هناك الكثير من السنوات في عقدي مع العين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز