سفيان رحيمي: أخرجنا فرقاً قوية لنتوج باللقب

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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عبر سفيان رحيمي عن سعادته، وهنأ جميع العيناوية والجماهير الإماراتية، وقال: «عندما جئت لنادي العين جلست مع المسؤولين، وكانت أولوياتهم هي الآسيوية، استعدينا بصورة مثالية للبطولة، كثيرون لم يتوقعوا أن ينافس العين، ولكننا فعلنا، فقد نافسنا لاعبين كباراً وتوجنا مجهودنا باللقب القاري الكبير».

وأضاف رحيمي، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة الآسيوية وهداف البطولة، «منذ صغري كان طموحي أن أصل كلاعب إلى أعلى المراتب، ولم أكن أتوقع الوصول لهذه المرحلة».

وعما إذا كان سيرحل عن العين في حال وصلته عروض مغرية من أندية أوروبية قال: «أنا حالياً سعيد بالتتويج، أريد أن أحتفل معهم، ولا أفكر في أي أمر آخر، لأن عقدي لا يزال سارياً، ولا أستطيع أن أقول شيئاً لأنه حتى الآن لا توجد عروض».

وأوضح رحيمي أن الفوز الكبير، الذي حققه العين على يوكوهاما كان سببه شخصية اللاعبين في الملعب.

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