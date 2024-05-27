خالد عيسى: ثقتي لم تهتز بتحقيق لقب مهم

المصدر: العين - البيان

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أكد خالد عيسى حارس مرمى العين أنه كان واثقاً بقدرة فريقه على تعويض عدم تحقيق أي لقب محلي بلقب كبير، وقال: «الحمد لله حققنا لقب أبطال آسيا، وأعتبر اللقب بداية جيل جديد، وأنا سعيد أنني قبل اعتزالي قدرت على كتابة اسمي في تاريخ نادي العين بهذا الإنجاز القاري الكبير».

وأضاف: «أشكر كل من وقف وساند العين، وكذلك جمهور العين، وأنا سعيد بما حققناه أمس، وأتمنى أن تكون البداية لتحقيق المزيد من الألقاب القارية المهمة، خلال السنوات المقبلة، وسعيد بهذه المجموعة من اللاعبين المميزين».

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