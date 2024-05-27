جياني إنفانتينو يرحب بـ «البنفسجي» في «مونديال الأندية 2025»

المصدر: دبي - وام

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وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التهنئة إلى نادي العين، بمناسبة فوزه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 - 2024، وتأهله إلى بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد.

ونجح العين في تحقيق لقبه القاري الثاني بعد 21 عاماً من لقبه الأول، وذلك بعد تغلبه على فريق يوكوهاما مارينوس الياباني 5 - 1 في إياب الدور النهائي، أول من أمس، ليحسم اللقب لمصلحته بنتيجة المباراتين 6 - 3، بعد خسارته ذهاباً 1 - 2.

ونشر إنفانتينو مقطع فيديو، رحب فيه بالوافد الجديد إلى بطولة فيفا كأس العالم للأندية 2025 التي ستستضيفها الولايات المتحدة في العام المقبل.

وقال خالص التهنئة للمتأهل إلى كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في الولايات المتحدة نادي العين، ألف مبارك، نراكم هناك.

ويشارك في مونديال الأندية بنسخته الجديدة، 32 فريقاً من مختلف قارات العالم، هم الأقوى قارياً، وستقام منافساتها في الولايات المتحدة في يونيو من سنة 2025.

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