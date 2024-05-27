محمد بن ثعلوب: سفير الكرة الإماراتية استحق لقب آسيا والتأهل لمونديال الأندية بكل جدارة واقتدار

المصدر: العين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، القيادة الرشيدة بمناسبة فوز فريق العين بلقب بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية بعد إنجاز العام 2003، وهو أول فريق إماراتي آسيوي يحقق اللقب الأول آنذاك، وآخر فريق يحرز اللقب في العام 2023 – 2024، ما أهله لتمثيل كرة الإمارات وآسيا في بطولة العالم للأندية لكرة القدم في العام 2025 بنظامها الجديد والموسع وبمشاركة 32 فريقاً في الولايات المتحدة الأمريكية، وبجانب أندية كبيرة وعريقة، مؤكداً أن وراء الإنجاز الكروي الآسيوي الكبير دعم القيادة الرشيدة ومؤازرة أهل الإمارات وأمة العين ومحبي الزعيم من مواطنين ومقيمين، من دون استثناء والذين عاشوا ليلة استثنائية تاريخية حتى الساعات الأولى من الصباح في «دار الزين» وبلاد زايد.

عزيمة

وقال ابن ثعلوب: «الحمد لله والشكر لله لما تحقق من إنجاز كروي تاريخي»، مثمناً الجهد الذي بذله اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي والإعلامي بانتزاع لقب آسيا لكرة القدم من الفريق الياباني العنيد، وذلك بالإصرار والعزيمة ووسط مؤازرة جماهيرية حفزت اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية الملاقاة على عاتقهم.

وأضاف: «استحق سفير الكرة الإماراتية لقب آسيا الذهبي والتأهل لبطولة العالم للأندية بكل جدارة واقتدار، وهو يسطر بأحرف من ذهب ذلك التاريخ عقب تلك الملحمة بأدائه الجماعي القوي وبإصرار لاعبيه، ليتوجوا في ليلة تاريخية شهدها ستاد هزاع بن زايد ملعب الانتصارات بنتيجة كبيرة خطف بها أضواء القارة الصفراء».

واختتم محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، موجهاً الشكر الجزيل إلى الرعاة والداعمين كافة لمسيرة «زعيم آسيا»، وخص بالشكر وسائط الإعلام المحلية والخليجية والآسيوية لمتابعتها منافسات البطولة الآسيوية الكروية الجماهيرية، وجدد الشكر للأمة العيناوية التي ظلت تؤازر الزعيم، ما أسهم في تحقيق اللقب الكبير بكل جدارة واقتدار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز