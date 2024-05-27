محمد بن سلطان بن خليفة: العين حقق إنجازاً كبيراً للرياضة الإماراتية

المصدر: العين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة تتويج نادي العين لكرة القدم بدوري أبطال آسيا 2024.

كما أعرب عن خالص التهاني إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، وإلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس نادي العين ومجلس الشرف بنادي العين على الإنجاز الكبير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز