الاتحاد الآسيوي يهنئ رئيس الدولة بفوز العين بلقب دوري أبطال آسيا

المصدر: العين - وام

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رفع معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة فوز فريق نادي العين ببطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.

وأكد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أن الإنجاز الكبير لنادي العين يعد ثمرة من ثمار رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الكريمة للحركة الرياضية في الإمارات بصفة عامة، ونادي العين على وجه الخصوص.

وهنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس نادي العين ومجلس الشرف بنادي العين، على هذا الإنجاز الكبير، مشيداً بدعم سموهما الكبير لنادي العين، والذي كان له أطيب الأثر في الوصول إلى قمة الهرم الآسيوي للمرة الثانية في تاريخ نادي العين.

كما هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي، معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بإنجاز نادي العين، مشيداً بالتعاون الملموس من اتحاد الإمارات في سبيل إنجاح المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا وإخراجها بصورة زاهية تليق بسمعة ومكانة الكرة الآسيوية.

وقال معاليه، إن هذا الإنجاز يمثل تأكيداً حقيقياً للمكانة المرموقة التي يحتلها نادي العين على الساحة الكروية الآسيوية، ويجسد التطور المتنامي في مستوى كرة القدم الإماراتية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها أسرة نادي العين «إدارة وأجهزة فنية ولاعبين»، على امتداد منافسات البطولة الآسيوية، التي توجت بالحصول على اللقب عن جدارة واستحقاق.

وأشاد بجهود اللجنة التنفيذية، ولجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، في تهيئة الأرضية المثالية التي مهدت الطريق لتحقيق اللقب الآسيوي، إضافة إلى الترتيبات المتميزة لاستضافة المباراة النهائية للبطولة.

كما هنأ معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، فريق نادي العين بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا 2023 ــ 2024، مؤكداً أن العين كتب قصة الإنجاز القاري بحروف ذهبية بفضل عزيمته القوية وإرادته الصلبة وعروضه الفنية الكبيرة على امتداد منافسات البطولة.

وكان معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، توج فريق العين بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، على حساب فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، في أعقاب مباراة الإياب من الدور النهائي للمسابقة التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

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