كريسبو: سعادتنا لا توصف

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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أكد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن ما يشعر به بعد التتويج باللقب الآسيوي لا يمكن وصفه.

وقال كريسبو: «نحن لا نمثل نادي العين فقط، بل نمثل دولة الإمارات وشعبها، ولذلك نشعر بالفخر والاعتزاز والسعادة».

وأضاف: «برغم من أن الكثيرين توقعوا أننا لن نصل وصلنا، وحصلنا على اللقب ثمرة لجهودنا الكبيرة والعمل الذي قمنا به خلال الفترة السابقة».

وعن الخطأ الذي ارتكبه في اليابان وصححه في العين قال: «كانت هناك تفاصيل صغيرة عملنا عليها خصوصاً في الدفاع، ولعبنا بأسلوب رجل لرجل بالضغط على المنافس، وعدم ترك المساحات، ولعب بلاسيوس بطريقة مميزة مع أفضل لاعب لديهم، ولم يمنحه فرصة ليفعل ما يريد، وكذلك سفيان رحيمي وكاكو، وجميع اللاعبين نفذوا الاستراتيجية التي وضعناها، وهذا الأمر ليس عبقرية مني، ولكن لأن اللاعبين كانوا متميزين وأذكياء».

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