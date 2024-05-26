ساشا وأوغبو أولى صفقات العنابي الموسم المقبل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حسم الوحدة صفقتين جديدتين استعداداً للموسم المقبل بضم الصربي ساشا إيفكوفيتش مدافع بني ياس إلى صفوفه، بعد اتفاقه مع اللاعب على ارتداء قميص العنابي في الموسم المقبل، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد 5 مواسم قضاها مع السماوي، وينتهي عقده مع بني ياس في نهاية الموسم الحالي.

كما نجح الوحدة في ضم النيجيري فافور أوغبو «19 عاماً» قادماً من نادي ريد ستار الصربي، ويلعب في مركز قلب الدفاع أيضاً، وسيتم قيده في فئة المقيمين، إذ من المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقتين عقب انتهاء الموسم الحالي رسمياً.

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