منصور بن محمد: أجمل التهاني للشيخ أحمد بن راشد قائد مسيرة إنجازات «الإمبراطور»

المصدر: البيان

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هنَّأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، نادي الوصل بفوزه بلقب دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «الناموس.. وأجمل التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، وقائد مسيرة إنجازات الإمبراطور، وإلى إدارة ولاعبي وجماهير الوصل، بمناسبة الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وإحراز ثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم 2023 -2024»، متمنياً سموه «للوصل ولجميع أندية دبي المزيد من النجاح والإنجازات».

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