النصر يحتفل بالذكرى 46 لافتتاح ستاد آل مكتوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفالاً بالذكرى الـ46 لافتتاح استاد آل مكتوم في سنة 1978، تنشر حسابات نادي النصر في وسائط التواصل صوراً تاريخية من قرار إنشاء النادي الذي أصدره المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وتوقيع المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتفاقية المنشآت الرياضية مع ممثلي الأندية، كما سيتم نشر لقطات من فيديو الافتتاح وصور من المباراة التاريخية ضد بطل أوروبا ليفربول الإنجليزي والتي أقيمت في سنة 1978، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كما حضرها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.

هذه اللقطات التاريخية تعود بنا بالذاكرة إلى عظمة العميد وفخامة ستاد آل مكتوم التحفة الرياضية المعمارية التي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية، والذي يحتل قمة هرم المنشآت الرياضية في دولة الإمارات، ويشير إلى عراقة تاريخ نادي النصر، ويؤكد سعي القيادة الرشيدة في الدولة إلى دعم الرياضة، كما تبرز تفوق العميد في المجال الرياضي، إذ أصبح ستاد آل مكتوم محط أنظار العالم، وصرحاً يشار إليه بالبنان، فمنذ افتتاحه كان ولا يزال مسرحاً للبطولات الكبرى وقبلة أعرق الفرق العالمية التي زارته وخاضت منافسات كبيرة فيه، ونشر هذه الصور يمثل احتفالاً بهذه الذكرى التي شكلت علامة فارقة في التاريخ الرياضي في الدولة، ونقطة تحول في الخريطة الرياضية المحلية والعالمية، فأصبح ستاد آل مكتوم معلماً رياضياً بارزاً منذ اليوم الأول لافتتاحه، ولا تزال ذكرى افتتاحه خالدة في أذهان الجميع حتى اليوم وهو أحد أبرز الأحداث الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز