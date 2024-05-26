حمدان بن محمد مهنئاً بفوز الوصل بلقب الدوري: فخورون بأداء أندية دبي وتنافسها على ألقاب الموسم المحلي

المصدر: البيان

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هنَّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لاعبي نادي الوصل والطاقم الفني والإداري بالفوز بلقب دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «الناموس للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مبروك لنادي الوصل تحقيق لقب الدوري، مبروك للاعبين والطاقم الفني والإداري للقلعة الصفراء على هذا الموسم الاستثنائي والظفر بثنائية الكأس والدوري، فخورون بأداء أندية دبي وتنافسها على ألقاب الموسم المحلي، ونتطلع لمزيد من الإنجازات على المستوى القاري»

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