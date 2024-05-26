«الشارقة للدفاع عن النفس» يهنئ نادي العين بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2024

المصدر: الشارقة - البيان

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تقدم مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة النادي، بالتهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة فوز فريق العين بلقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على فريق يوكوهاما الياباني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا باستاد هزاع بن زايد، هذه البطولة التي تمثل إنجازاً كبيراً للرياضة الإماراتية، وحافزاً على المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.

كما تقدم مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالتهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، وإلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني النائب الثاني لرئيس نادي العين ومجلس الشرف بنادي العين، على هذا الإنجاز الكبير، مثمنين دعم سموهما الكبير لنادي العين، والذي كان له أطيب الأثر في الوصول إلى قمة الهرم الآسيوي للمرة الثانية في تاريخ النادي بالإنجاز الكبير، ليصبح اللقب الآسيوي مصدر فخر وسعادة لكل جماهير الكرة الإماراتية، باستعادة المجد القاري بعد غياب 21 عاماً عن جدارة واستحقاق، عقب مسيرة حافلة بالعطاء طوال مشوار البطولة .

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