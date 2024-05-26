رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ نادي العين باللقب القاري

المصدر: وام

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هنأ معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم فريق نادي العين بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2023 / 2024 مؤكداً أن العين كتب قصة الإنجاز القاري بحروف ذهبية بفضل عزيمته القوية وإرادته الصلبة وعروضه الفنية الكبيرة على امتداد منافسات البطولة.

وكان معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة توج فريق العين بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه على حساب فريق يوكوهاما مارينوس الياباني في أعقاب مباراة الإياب من الدور النهائي للمسابقة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وأشاد رئيس الإتحاد الآسيوي بالمستويات الملفتة التي ميزت أداء الفريق على امتداد منافسات المسابقة بصفة عامة وفي المباراة النهائية على وجه الخصوص من خلال الأداء الفني القوي الممزوج بالروح القتالية العالية.

وأبدى معاليه ارتياحه للصورة الزاهية التي ظهرت عليها المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا من النواحي الفنية والجماهيرية والتنظيمية لافتا إلى أن المباراة النهائية قدمت صورة رائعة عن كرة القدم الآسيوية وشكلت خاتمة متميزة لحقبة متميزة من بطولات الأندية الآسيوية قبيل الانتقال لعهد جديد من البطولات الموسم المقبل.

وقال معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة “ في الوقت الذي نطوي فيه حقبة عامرة بالنجاحات لبطولات الأندية الآسيوية، فإننا نعرب عن تقديرنا لكل من ساهم في كتابة قصة النجاح المذهلة على امتداد أكثر من عقدين، والآن نتطلع إلى نفس الالتزام بتحقيق التميز ونحن نكتب فصلاً جديداً مليئاً بالإثارة من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للعبة على صعيد الأندية في قارة آسيا”.

ووجه معاليه الشكر والتقدير إلى مختلف الجهات الرسمية في الإمارات التي قدمت مختلف التسهيلات والترتيبات التي ساهمت في إنجاح مباراة الإياب للدور النهائي بصورة زاهية وخص بالشكر الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ونادي العين، على الإدوار الحيوية في إخراج الحدث القاري بأبهى صورة ممكنة.

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