منصور بن زايد مهنئاً فوز العين ببطولة دوري أبطال آسيا: تستحق الخير سيدي محمد بن زايد

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولفريق نادي العين، لاعبين وإدارة وجماهير، الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تستحق الخير سيدي @MohamedBinZayed، أبارك لفريق نادي العين، لاعبين وإدارة وجماهير، الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم والذي جاء نتيجة لأدائه المتميز وما أظهره لاعبوه من إصرار وعزيمة على تحقيق الفوز وإسعاد شعب الإمارات، وأتمنى له مزيداً من الإنجازات خلال الفترة المقبلة. كما أثني على أداء فريق يوكوهاما مارينوس الياباني وما اتسمت به المباراة من روح رياضية".

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