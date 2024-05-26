محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان العين بلقب دوري أبطال آسيا

المصدر: العين - البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لفريق نادي العين، بمناسبة فوزه بلقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على فريق يوكوهاما الياباني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا باستاد هزاع بن زايد.

ودون سموه عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «الناموس». وأضاف سموه: «أهنئ فريق نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أداء متميز وروح عالية». وقال سموه: «هذه البطولة تمثل إنجازاً كبيراً للرياضة الإماراتية، وحافزاً على المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية».

كما أشاد سموه «بأداء فريق يوكوهاما مارينوس الياباني والروح الرياضية، التي سادت المباراة، وجسدت الهدف الحقيقي لمثل هذه المنافسات».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات بفوز العين بكأس آسيا.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «اليوم الإمارات عيناوية، والخليج عيناوي، وآسيا عيناوية». وأضاف سموه: «ألف مبروك لرئيس الدولة ولشعبنا فوز العين بكأس آسيا، مباراة جميلة، وروح قتالية، وفوز مستحق، وذكريات جميلة لتفوق الكرة الإماراتية عادت اليوم».

وهنَّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات بفوز العين بكأس آسيا. وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «إكس»:

«نبارك لنادي العين ممثل الكرة الإماراتية حصوله على لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مبروك لرئيس الدولة، مبروك للشيخ هزاع بن زايد، مبروك لجماهير العين، وكل جماهير الإمارات التي وقفت خلف ممثل الوطن خلال مسيرته نحو الذهب».

كما هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات، بفوز العين بكأس آسيا.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «أبارك لصاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه حكام الإمارات ولسمو الشيخ هزاع بن زايد ولشعب الإمارات، بمناسبة فوز نادي العين بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وأشكر لاعبي الفريق على أدائهم البطولي الذي أسعد الإمارات».

وأضاف سموه: «إنجازات فرقنا الرياضية في المحافل الدولية والقارية هي ثمرة مسيرة التنمية التي عشناها على هذه الأرض، والتي تقودنا لتحقيق إنجازاتنا في مختلف المجالات». وقال سموه: «فوز نادي العين اليوم هو فرحة وطن يعشق التحدي ولا يرضى إلا بالمركز الأول».

كما هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، شعب الإمارات ونادي العين بمناسبة الفوز بكأس آسيا. وقال سموه، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «مبروووك لصاحب السمو رئيس الدولة وشعب الإمارات، فوز الزعيم العيناوي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم».

كما تقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإنجاز الكبير الذي حققه نادي العين، وفوزه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024.

مؤكداً سموه أن الفوز أسعد الجميع على أرض الوطن، وكتب شهادة تميز جديدة لأبناء الإمارات. وهنأ سموه، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، بالإنجاز الكبير.

والذي يضاف إلى ما تحققه الإمارات في كل المجالات من تميز وريادة. وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان: «هذا اللقب الآسيوي الكبير هو مصدر فخر وسعادة لكل جماهير الكرة الإماراتية، باستعادة المجد القاري بعد غياب 21 عاماً عن جدارة واستحقاق، عقب مسيرة حافلة بالعطاء طوال مشوار البطولة».

وأضاف سموه: «كل التهنئة لمجلس الشرف وقيادات نادي العين، ومجلس الإدارة، وإلى اللاعبين، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وإلى الجماهير «العيناوية» الكبيرة لوقوفها بكل قوة وإخلاص خلف الفريق حتى تحقق الهدف، الذي أسعد كل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات».

واختتم سموه: «اللقب الآسيوي الكبير، يؤكد قدرة كرة القدم الإماراتية على التميز وتحقيق الصدارة في المحافل القارية، ويرفع من طموحات الجميع في تحقيق الفرق والمنتخبات الوطنية للمزيد من البطولات والإنجازات خلال المرحلة المقبلة».

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بفوز العين بكأس آسيا.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسمى آيات التهاني والتبريكات لفوز نادي العين ممثل الوطن بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، كما نهنئ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، بهذا الإنجاز الذي أسعدنا جميعاً». وأكد سموه، مكانة العين في صدارة فرق القارة وكذلك جدارته بتمثيل الدولة وقارة آسيا في نهائيات كأس العالم للأندية.. الناموس للزعيم والفخر لنا جميعاً.

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