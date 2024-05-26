العين يتوج بطلاً لآسيا للمرة الثانية بعد 21 عاماً

المصدر: العين - طلحة عبدالله، عدنان الغربي، إيهاب زهدي

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توج العين بطلاً لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 - 2024، للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه بطلاً للنسخة من البطولة بمسماها الحالي عام 2003 أي منذ 21 عاماً.

وذلك بتغلبه مساء أمس، على يوكوهاما مارينوس الياباني 5 - 1، في لقاء إياب الدور النهائي على ملعب استاد هزاع بن زايد، وعوض «الزعيم» خسارته في لقاء الذهاب باليابان 1 - 2.

وأحرز أهداف العين سفيان رحيمي هدفين في الدقيقتين 8 و67، وكاكو في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، ولابا كودجو هدفين في الدقيقتين 2 و5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل هدف يوكوهاما يان ماتيوس في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي شهدت طرد حارس المرمى الياباني ويليام بوب في الدقيقة 10 الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

تقدم «الزعيم»

جاء الشوط الأول مثيراً وقوياً، وفاجئ يوكوهاما «الزعيم» بأداء هجومي ضاغط في بداية المباراة، وسدد اندرسون لوبيز كرة ضعيفة بين يدي حارس العين خالد عيسى في الدقيقة 2.

وتحرر العين هجومياً بعدها، وتناقل لاعبوه الكرة بسرعة في وسط الملعب، وأجبروا الضيوف على التراجع إلى نصف ملعبه، ونجح العين بالوصول السريع إلى منطقة الجزاء بتمريرة من سفيان رحيمي إلى يحيى نادر، والذي أعادها بدوره بالكعب إلى رحيمي ليسجل منها هدفاً عيناوياً بهجمة منظمة وجميلة.

وتوازن الأداء بين الفريقين بعد الهدف، وأبعد خالد عيسى حارس العين، بطريقة خاطئة لتصل إلى يوكوهاما، ويبني منها هجمة انتهت بتسديدة من كين ماتسوبارا في الدقيقة 17، وحولها عيسى إلى ركلة ركنية، وحصل العين على ركنيته الأولى في الدقيقة 22.

ومررت إلى الخلف ولعبت عرضية ساقطة أمسكها حارس الفريق الياباني ويليام بوب بسهولة، وتوالى سقوط اللاعبين من الفريقين مع ازدياد الالتحامات القوية، وأخطأ رحيمي على حدود منطقة الجزاء، وسدد جيوفاني كرة قوية، وتصدى لها عيسى في الدقيقة 26. وحصل رحيمي على إنذار بداعي التحايل للحصول على ركلة جزاء.

وعادت تقنية الفيديو واستدعت الحكم ليمنح العين ركلة جزاء لعرقلة مهاجمه المغربي من قبل شينوسوكي هاتاناكا، وألغى الإنذار، وسددها كاكو بنجاح مسجلاً الهدف الثاني للعين في الدقيقة 34، وواصل بعدها العين ضغطه الهجومي في محاولة للاستفادة من حالة الارتباك في صفوف يوكوهاما بعد تلقيه الهدف الثاني، وكاد رحيمي أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 38، بعدما انفرد ولكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيمن.

تعادل وطرد

أخطأ كوامي في التعامل مع كرة سهلة للغاية، ليخطفها يان ماتيوس وينطلق ويدخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة أرضية بعيدة عن يدي خالد عيسى، ويسجل هدفاً يعيد الأمل إلى يوكوهاما الذي سدد كرة أخرى ذهبت ضعيفة بين يدي حارس العين، واحتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الأول، وحاول العين خلالها اختراق دفاعات يوكوهاما بالتمريرات الطولية الساقطة خلف المدافعين.

ومرر رحيمي إلى بالاسيوس، والذي سدد كرة قوية أمسكها الحارس الياباني، ورد خالد عيسى بالتصدي لتسديدة يابانية قوية، وطرد حارس المرمى الياباني ويليام بوب في الدقيقة 10 من الوقت بدل الضائع، لعرقلته رحيمي خارج منطقة الجزاء، وشارك الحارس البديل فوما شيراساكا، بديلا للاعب إلبير دا سيلفا.

وأجرى الفريق الياباني تغييراً ثانياً مع انطلاقة الشوط الثاني، في محاولة لتعويض النقص العددي، بينما فضل العين الاحتفاظ بنفس العناصر، وارتد يوكوهاما للدفاع، ما سمح للعين بالسيطرة والاستحواذ، وأنقذت عارضة المرمى الياباني فريقها من هدف بنيران صديقة في الدقيقة 57، ونزل لابا كودجو لتدعيم هجوم العين في الدقيقة 58، وبدأ لاعبو الفريق الياباني في السقوط بعدما وضح عليهم الإجهاد، واضطر مدرب الفريق لإجراء أكثر من تغيير لمواجهة الضغط العيناوي القوي.

هدف ثالث

أثمر ضغط العين عن هدف ثالث في الدقيقة 67، بمهارة بالمراوغة وتسديدة قوية بقدم رحيمي، لترتج مدرجات استاد هزاع بن زايد بهتاف الجماهير العيناوية، وواصل «الزعيم» بعدها أداءه الهجومي، وحاصر يوكوهاما الذي وضح عليه الاستسلام في نصف ملعبه، وألغى الحكم هدفاً للعين سجله البديل لابا كودجو بـ«الكعب» في الدقيقة 76 بداعي التسلل.

وأجرى مدرب العين تغييراً اضطرارياً بخروج محمد عباس للإصابة في الدقيقة 82، ونزول أحمد برمان، واحتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع، وأخطأ حارس يوكوهاما البديل، ليخطف لابا كودجو الكرة ويسجل الهدف الرابع للعين في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، وبعدها بـ 3 دقائق أضاف لابا كودجو هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه، وأنقذ برمان مرمى العين من هدف ياباني ثاني، ليعلن بعدها عن تتويج «الزعيم» رسمياً بطلاً للقارة الآسيوية.

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