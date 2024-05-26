رحيمي يتربع على عرش الهدافين بـ 13 هدفاً

المصدر: العين - البيان

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تربع المغربي سفيان رحيمي على عرش هدافي دوري أبطال آسيا بـ13 هدفاً، بعدما واصل توهجه في المباراة النهائية أمام يوكوهوما، أمس، وسجل ثنائية قاد بها فريقه للفوز باللقب الآسيوي.

كما احتفل المغربي سفيان رحيمي مهاجم العين، بفوزه بجائزتي هداف دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 - 2024، وأفضل لاعب في النسخة نفسها، وذلك بعد تسجيله 13 هدفاً للعين، ومنهم هدفان في المباراة النهائية التي تغلب فيها العين على ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني 5 - 1، على إستاد هزاع بن زايد، بعدما خسر لقاء الذهاب بنتيجة 1 - 2.

وأعرب رحيمي، عن سعادته بالمشاركة في تحقيق العين لهذا اللقب التاريخي، إلى جانب حصوله على جائزتي الهداف وأفضل لاعب، وأكد أن العين حرص على تقديم أفضل ما لديه خلال لقاء الإياب، وحالفه التوفيق ليصل إلى منصة التتويج، وينال لقباً طال انتظاره. وتوجه بالشكر إلى جماهير العين على مساندتها ودعمها الدائم للفريق بشكل عام ولشخصه، وأكد أن فرحة جماهير العين لا يعادلها أي شيء آخر، وتمنى أن يحقق الفريق المزيد من البطولات القارية.

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