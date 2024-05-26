العين يكمل حلقة آسيا في مونديال الأندية

المصدر: العين - البيان

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أكمل العين حلقة الأندية الآسيوية المتأهلة إلى بطولة العالم للأندية في حلتها الجديدة المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقاً من مختلف أنحاء العالم. وضمن العين تأهله إلى مونديال الأندية بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2024، لينضم إلى أندية الهلال السعودي، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، وأولسان الكوري الجنوبي.

وتضم قائمة الأندية المتأهلة حتى الآن إلى مونديال الأندية، 4 أندية من أمريكا الجنوبية وهي: ريفر بلايت الأرجنتيني والثلاثي البرازيلي بالميراس وفلامينغو وفلومنينسي، إضافة إلى 4 أندية من أفريقيا وهي: الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتضم القائمة 12 مقعداً للفرق الأوروبية، مانشستر سيتي وريال مدريد وتشيلسي، بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، وبورتو، وبنفيكا، وبوروسيا دورتموند، ويوفنتوس، وأتلتيكو مدريد ونادي سالزبورغ النمساوي.

كما تأهل مونتيري المكسيكي «بطل كونكاكاف 2021» وسياتل ساوندرز الأمريكي «بطل كونكاكاف 2022» وكلوب ليون المكسيكي «بطل كونكاكاف 2023»، وأوكلاند سيتي النيوزلاندي.

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