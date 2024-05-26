استاد هزاع بن زايد.. ملعب الانتصارات

المصدر: العين - البيان

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باحتضانه لجولة الإياب بنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، يصبح استاد هزاع بن زايد الحاصل على لقب أفضل استادات العالم عام 2014 أول استاد بدولة الإمارات يحتضن مباراتي تتويج آسيوية، بعد المرة الأولى عام 2016 والتي جرت بين العين وضيفه جيونبك الكوري الجنوبي.

ويعد الملعب أحد أكثر الملاعب الرياضية تطوراً في العالم ويعتبر صرحاً متميزاً ومبهراً بالنظر إلى الطراز الهندسي والتصميم المعماري، فهو مركز رائد للمواطنين والمقيمين.

وكذلك للسياح والزائرين من أنحاء العالم كافة، وقد حصد الاستاد الفخم الذي يعتبر أحد المعالم البارزة على مستوى الدولة ومدينة العين لقب أفضل استادات العالم بعد أن حصل على نسبة تصويت «7850 نقطة»، حسب ما أعلنته مؤسسة «ستاديوم دي بي» العالمية عبر موقعها الإلكتروني المتخصص في تقييم منشآت كرة القدم والرياضة عالمياً، في وقت سابق من عام 2014، حيث حاز على النسبة الأكبر من التصويت واختيارات لجنة التحكيم المكلفة بتقييم أفضل الملاعب، قياساً على جاذبية التصميم، والجوانب الهندسية، ومعايير الأمن والسلامة.

جدارة

تفوق استاد هزاع بن زايد، على أكثر من 30 استاداً عالمياً بعد منافسة قوية مع استاد أمازونيا بالبرازيل، الذي سبق واستضاف مباريات كأس العالم، ومكلان ستاديوم في الولايات المتحدة الأمريكية، وفيلودروم بفرنسا إلى جانب ملاعب أخرى في سنغافورة وروسيا وبولندا والمجر.

حيث نجح استاد هزاع بن زايد في اعتلاء الصدارة عن جدارة واستحقاق بعد أن لفت الأنظار بالإضاءة المتميزة، وهندسته المعمارية وتصميمه الجذاب، وسقفه المتحرك وبنائه المستوحى من تراث وبيئة الإمارات، فضلاً عن مقومات ومعطيات أخرى رجحت كفته وتوجته الأفضل عالمياً.

فخامة

تم اعتماد استاد هزاع بن زايد، الملعب الرئيس لفريق الكرة بنادي العين، ولقبته جماهير النادي بملعب الانتصارات واعتبرته فألاً حسناً للفريق البنفسجي بفضل النجاحات المتتابعة التي ظل يحققها الزعيم العيناوي منذ أن دشن اللعب عليه في وقت سابق من عام 2014، وهو يقع على مساحة 45.000 قدم مربع، ويشمل 25.000 مقعد موزعة على 7 مستويات، منها 50 مقعداً لذوي الهمم، ويتمتع بأحدث المرافق والتجهيزات القائمة على أعلى مستوى بـ11 مدخلاً موزعة على الإستاد لتسهيل دخول وخروج الجمهور، إلى جانب مواقف واسعة للسيارات وأخرى للحافلات تسع نحو 25 حافلة.

كما يشمل 6 مصاعد و9 ردهات للمطاعم و19 غرفة للصلاة، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، وشاشة عملاقة بمقياس 48 متراً لعرض النتائج، وإضاءة للملعب بتكنولوجيا متطورة و84 شاشة تلفزيونية ونظاماً صوتياً يشمل 100 سماعة بنظام متطور، ومركزاً طبياً ونقطة إسعافات أولية ونقطة للدفاع المدني.

ومركزاً إعلامياً وقاعة للمؤتمرات الصحافية ومدخلاً خاصاً للإعلاميين و5 غرف للمعلقين واستديو للتحليل، إلى جانب أكثر من 30 موقعاً لكاميرات البث والتلفزة و3 أماكن لسيارات البث المباشر، ونفقاً خاصاً لمرور حافلات الفرق أسفل الاستاد، وأربع غرف للملابس، وغرفة لفحص المنشطات، و60 مقعداً مخصصاً للإعلاميين، وأكثر من 500 كاميرا مراقبة وغرفة تحكم مركزية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وتجهيزات كاملة لاستضافة مختلف الفعاليات والمناسبات المحلية والإقليمية والقارية والعالمية.

تجهيزات

التجهيزات الراقية والمتطورة لملعب استاد هزاع بن زايد جعلته مؤهلاً لاستضافة مختلف المناسبات الرياضية والترفيهية على جميع الصعد المحلية والإقليمية والقارية والعالمية.

حيث تم تخصيص جزء كامل من الطابق الثاني ليشمل عشر كبائن مميزة، وثلاث كبائن خاصة للسيدات، وثلاثة أجنحة فاخرة بسعة إجمالية تسع حتى 700 شخص، إلى جانب منطقة مخصصة للشخصيات الهامة وكبار الزوار تتمتع بأعلى التجهيزات وسقف بارتفاع 8 أمتار. وتوجد منطقة استقبال خاصة لخدمة زوار الكبائن والأجنحة، ومداخل خاصة ومصاعد وسلالم متحركة، بالإضافة لمطابخ عدة مخصصة لكل منطقة لتوفير المأكولات والمشروبات وفقاً لحاجتهم.

أنشطة

يقدم الاستاد فرصة استضافة الأنشطة والمؤتمرات والمحاضرات والاجتماعات وحفلات العشاء والندوات بمنشآت عصرية تحتوي على تسهيلات سمعية وبصرية، وتشمل الخدمات المساعدة في التخطيط والتنظيم وفقاً للمعايير والمتطلبات المختلفة لضمان نجاح الحدث على أعلى مستوى، كما توجد أيضاَ مساحة كاملة التجهيزات للمأكولات والمشروبات على مساحة إجمالية 250 متراً مربعاً.

وفريق عمل وضيافة من 50 شخصاً للحرص على تقديم أعلى مستويات الخدمة، ويتميز الاستاد بالعديد من المساحات المرنة والصالات المختلفة سواءً في مناطق الضيافة أو الردهة الخارجية، بما يسمح بتقسيمها لتتناسب مع المؤتمرات والندوات والفعاليات الاقتصادية والترفيهية من قبل شركاء النادي أو الراغبين في استثمار نجاح الاستاد كوجهة محلية وإقليمية.

معلم

تم بناء استاد هزاع بن زايد، على مساحة نصف مليون متر من عدة مراحل ليكون معلماً بارزاً في مدينة العين، ويضم وحدات سكنية وتجارية وترفيهية متنوعة وفندقاً فاخراً ومرافق رياضية واجتماعية متكاملة لأفراد المجتمع كافة، لبناء أسلوب حياة صحي يشجع على ممارسة الرياضة في بيئة تم تجهيزها بأفضل المرافق والخدمات.

وتم ربطها جميعاً بسلسلة من المطاعم والمقاهي ومحال البيع بالتجزئة لتكون وسط المدينة الجديد النابض بالحركة، ويتميز الاستاد بموقعه الاستراتيجي بحي الطوية القريب من الطرق الرئيسة، ويبعد نحو 15 دقيقة من مطار العين الدولي ليكون منطقة جذب رياضية وترفيهية وسياحية تقدم اختيارات عدة لمرتاديها من الزائرين.

700

تحتوي المنطقة السكنية في استاد هزاع بن زايد على أكثر من 700 وحدة سكنية بمساحات مختلفة في مجمع من الشقق والمساحات الخضراء في مبان منخفضة الارتفاع توفّر كل منها مستوى غير مسبوق من الجودة، وقد تم بناء المشروع ليوفّر أعلى مستويات الراحة للساكنين.

وليُمكنهم من العيش ضمن بيئة صحية مميّزة وأسلوب حياة فريد يتجسّد بالمرافق الرياضية المختلفة والمرافق الترفيهية بما فيها المسارات المخصصة للدراجات الهوائية ومسارات المشي، وتوفر الشقق السكنية في هذه المباني تصاميم إبداعية لا مثيل لها ترتقي بدرجات المعيشة العصرية إلى أعلى المستويات.

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