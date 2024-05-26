تاريخ حافل للزعيم في مشاركته بدوري أبطال آسيا

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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كتب العين تاريخاً ناصعاً ومشرفاً خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا منذ تحولها للنظام الحالي بداية من عام 2003 وحتى 2023 ـ 2024.

فهو أكثر الفرق الإماراتية مشاركة في المسابقة القارية البارزة، حيث شارك 17 مرة بما في ذلك النسخة الحالية، وفيما يلي رصد مشوار الزعيم بالأرقام بالمسابقة القارية.

زعيم 2003

في عام 2003 استهل الفريق مشواره في المجموعة الثالثة مع السد القطري والهلال السعودي والاستقلال إيران، واعتلى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، وفي نصف النهائي واجه داليان شيدا الصيني وفاز عليه ذهاباً 4 ـ 2، فيما خسر إيابا 3 ـ 4 ليفوز بمجموع المباراتين 8 ـ 7، ويتأهل إلى النهائي.

حيث واجه تيروساسانا التايلاندي وفاز عليه ذهابا 2 ـ 0 وخسر أمامه إيابا 1 ـ 0، لينال اللقب لأول مرة في تاريخ الأندية الإماراتية قبل أن يغيب البطل الآسيوي عن النسخة التالية في 2004.

وصيف 2005

في عام 2005 لعب ضمن المجموعة الثانية، وتصدرها برصيد 13 نقطة، ليتأهل إلى ربع النهائي حيث واجه باس الإيراني، وتعادل في العين بهدف لكل، وفي لقاء الإياب نجح في التعادل 3 ـ 3، وصعد إلى نصف النهائي.

حيث واجه شينيزين الصيني، وفاز عليه في الذهاب بالعين 6 - 0 وتعادل أمامه في الإياب بالصين من دون أهداف ليبلغ النهائي ويقابل الاتحاد السعودي في لقاء الذهاب بالعين حيث تعادل أمامه 1 ـ 1 وخسر في جدة 4 ـ 2، مكتفياً بلقب الوصيف.

2013

في عام 2013 عاد العين للمشاركة ضمن مرحلة المجموعات، وأخفق في متابعة مسيرته بالمسابقة ليخرج من الدور الأول.

2014

في عام 2014 شارك العين ضمن المجموعة الثالثة، وتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، ليبلغ الدور ثمن النهائي حيث واجه الجزيرة الإماراتي، وفاز عليه ذهاباً 2 ـ 0 وإياباً 2 ـ 1 وفي ربع النهائي فاز على الاتحاد السعودي، ذهاباً وإياباً 2 ـ 0 و3 ـ 1، ليقابل الهلال السعودي في نصف النهائي، ويخسر 3 ـ 0، ولم ينجح في معادلة النتيجة في لقاء الإياب باستاد هزاع بن زايد، حيث خرج من هذا الدور برغم فوزه 2 ـ 1.

2015

ظهر العين في النسخة التالية عام 2015 ولعب ضمن المجموعة الثانية، وصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، ليبلغ مرحلة دور الـ16، غير أنه اصطدم بطموح شباب الأهلي في هذا الدور حيث نجح الأخير في تجاوزه إلى ربع النهائي، بعد أن تعادل أمامه في لقاء الذهاب بدبي بنتيجة 0 ـ 0 وفي لقاء الإياب بالعين نجح الأهلي في التعادل بنتيجة 3 ـ 3 ليخرج الفريق البنفسجي من هذا الدور.

2016

في 2016، لعب العين ضمن المجموعة الرابعة، التي ضمت إلى جانبه كلاً من الجيش القطري، والأهلي السعودي، وبختاكور الأوزبكي، حيث حل في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وفي دور الـ16 واجه ذوب أهان الإيراني، فتعادل معه 0 ـ 0 في العين وفاز عليه 2 ـ 0 في إيران، وفي ربع النهائي لعب أمام بختاكور الأوزبكي، فتعادل معه 1 ـ 1 في العين وفاز عليه 1 ـ 0 في طشقند.

وفي قبل النهائي فاز على الجيش القطري 3 ـ 1 في العين وتعادل معه 2 ـ 2 في الدوحة ليتأهل إلى النهائي ويقابل شونبوك الكوري ويخسر أمامه ذهاباً 1 ـ 2 ويتعادل معه 1 ـ 1 في الإياب باستاد هزاع بن زايد.

2017

في عام 2017 لعب العين ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأهلي السعودي، وسابهان أصفهان الإيراني، وبونيودكور الأوزبكي، وتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، وفي ثمن النهائي خسر ذهاباً من استقلال طهران بهدف، وفي الإياب فاز عليه 6 ـ 1 باستاد هزاع بن زايد، وفي ربع النهائي تعادل ذهاباً مع الهلال السعودي من دون أهداف، وفي الإياب خسر أمامه 0 ـ 3 ليخرج من هذا الدور.

2018

لعب العين ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب استقلال طهران والريان القطري والهلال السعودي، ونجح في التأهل لثمن النهائي محتلاً المركز الثاني برصيد 10.

2019

على غير العادة تذيل العين المجموعة الثالثة التي ضمت إلى جانبه كلاً من الهلال السعودي، والدحيل القطري، واستقلال طهران، ولم يحقق أي فوز مكتفياً بتعادلين، وخسر 4 ليخرج من مرحلة المجموعات.

2020

تكرر ذات السيناريو في نسخة 2020 إذ احتل العين المركز الأخير للمجموعة الرابعة التي ضمت إلى جانبه النصر السعودي، والسد القطري، وسابهان أصفهان، ولم يشارك الفريق في عامي 2021، و2022.

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