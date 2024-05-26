أبطال الكأس.. أول وآخر المتوّجين باللقب بنظامه الحالي

المصدر: العين - البيان

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شارك 22 لاعباً في مباريات العين بدوري أبطال آسيا وتألقوا أقماراً ساطعة تحت سماوات الملاعب المختلفة، بعد أن صالوا وجالوا بقيادة مدربهم الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وقالوها كلمة من ذهب ليعيدوا الزعيم إلى منصات التتويج القارية وليحققوا الحلم الكبير بعد انتظار دام 21 عاماً منذ آخر مرة توج فيها الفريق باللقب الآسيوي عام 2003.

وإذا كان الزعيم حصد لقب آسيا في أول نسخة بنظامها الحالي، فقد عاد ليحقق لقبَ آخر نسخة بهذا النظام قبل الانتقال للنظام الجديد اعتباراً من النسخة المقبلة 2024 - 2025، وبذلك يكون أبطال العين أول وآخر المتوّجين بلقب البطولة الآسيوية بنظامها الحالي.

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