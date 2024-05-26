فوز الحصن على يونايتد يضمن تأهله لـ «المحترفين»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يشهد الأسبوع 33 قبل الأخير من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، إقامة 8 مواجهات بمختلف الملاعب، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

وتبرز مواجهات دبا الحصن الوصيف برصيد 61 نقطة بمضيفه غلف يونايتد الخامس برصيد 47 نقطة. ويحتاج الحصن إلى تحقيق الفوز خلال هذه المباراة لمرافقة العروبة لدوري المحترفين، دون انتظار نتيجة مباراة ديربي الفجيرة بين النواخذة الثالث برصيد 60 نقطة والفجيرة الرابع برصيد 47 نقطة.

وهناك احتمالية تأهل الفريق إذا انتهت نتيجة مباراة الديربي بفوز الفجيرة مع خسارة الحصن أمام يونايتد، عندها يضمن الحصن الصعود دون انتظار مباريات الجولة الأخيرة والتي يواجه فيها ضيفه التعاون، وينتظر أن يرحل مع الفريق إلى ملعب يونايتد بمدينة دبي الرياضية أعداد كبيرة من مشجعي الفريق الذين يمنون أنفسهم بتحقيق الحصن للفوز والعودة من دانة الدنيا ببطاقة الصعود لدوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي.

حيث كان صعوده الأول موسم 2005-2004 لما يسمى بالدوري الممتاز. وفي المباراة الثانية يحاول دبا الفجيرة صاحب المركز الثالث تحقيق الفوز على جاره الفجيرة في ديربي الإمارة، وانتظار أخبار سارة من ملعب يونايتد، والذي تعول عليه جماهير النواخذة بعرقلة الحصن في دبي. وتعتبر هذه المباراة الأخيرة لدبا الفجيرة في المسابقة.

تحسين

وفي بقية مباريات اليوم الثماني والتي لن تؤثر نتائجها على ترتيب المسابقة، يستقبل العروبة متصدر الترتيب برصيد 76 نقطة والذي ضمن الصعود والتتويج بالدرع يستقبل ضيفه الحمرية الحادي عشر برصيد 35 نقطة، ويحل العربي الخامس بـ 47 نقطة ضيفاً على التعاون التاسع برصيد 39 نقطة، ويلتقي الظفرة السابع برصيد 45 نقطة بمضيفه غلف اف سي الثالث عشر برصيد 30 نقطة.

ويواجه مسافي الثامن برصيد 40 نقطة على ملعبه فريق سيتي صاحب المركز قبل الأخير بـ 8 نقاط، ويلاقي غلف يونايتد بـ 24 نقطة فريق الجزيرة الحمراء برصيد 37 نقطة، وفي المباراة الأخيرة يستقبل الذيد الثاني عشر برصيد 33 ضيفه مصفوت الرابع عشر بـ 27 نقطة.

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