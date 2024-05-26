كوزمين: لم أحظ بأي مساندة على مدار عامين

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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أطلق الروماني كوزمين اولاريو المدير الفني للشارقة، تصريحات قوية بعد تعادل فريقه مع مستضيفه عجمان 2-2 في الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين.

حيث شكى من عدم المساندة قائلاً: ربما هذا هو النادي الوحيد الذي عملت فيه، ولم أحظ بأي مساندة على مدار عامين، أتذكر حينما طلبت تأجيل مباراتنا ضد البطائح، فقالوا لي بأن ذلك غير ممكن، والآن، تخضع الكثير من المباريات للتأجيل»، وأشار كوزمين إلى مباراة الجولة الثامنة، والتي تمنى تأجيلها نظراً لمشاركة الشارقة آنذاك في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وأضاف: «طوال عامين ونصف العام، طلبت حكماً أجنبياً في مباراة واحدة لأهميتها، وطلبت لاعبين أيضاً وللأسف، لم يتحقق شيئ مما طلبته، الأمور ليست جيدة جداً، فلا يجب أن تكون لدينا توقعات كبيرة، أنا تعبت لشدة قتالي من أجل هذه الأمور».

واختتم كوزمين تصريحاته: اللاعبون عملوا، وقدموا مجهودات بالغة، واستحقوا الانتصار في مباراة عجمان».

من جهته، تحدث دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق عجمان، عن التقلبات التي شهدتها المباراة مع الشارقة، حيث تقدم فريقه بهدف مبكر في الثانية 18 ولم تكد تمر دقيقة كاملة حتى أحرز ماجد راشد هدف التعادل، قبل أن يقلب لوان بيريرا الطاولة على عجمان بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة الـ 67، ورفض البرتقالي الخروج خاسراً من المواجهة، سجل بدوره هدف التعادل بنتيجة 2-2 في الدقيقة الـ 87.

وقال إيسايلا: «كانت مباراة صعبة على الطرفين كما تكهنت قبل صافرة انطلاقتها، لا سيما وأننا واجهنا منافساً قوياً، كانت مباراة مثيرة منذ بدايتها، وفي تفاصيلها، فقد سجلنا ثم استقبلنا، شهدت المباراة تقلبات كثيرة من الفرح إلى الحزن حينما سجلوا في مرمانا».

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