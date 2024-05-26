صحوة حتا بعد فوات الأوان.. التعادل مع الجزيرة الرابع في الجولات الأخيرة

المصدر: دبي-علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل فريق حتا الأول لكرة القدم، صحوته التي جاءت بعد فوات الأوان، بتحقيقه التعادل الرابع له على التوالي في الجولات الأربع الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات.

وهذه المرة مع ضيفه الجزيرة بهدف لمثله في الجولة 25 من البطولة.

وقبل تعادله مع الجزيرة في الجولة 25 من الدوري، سبق لحتا التعادل مع فرق عجمان والشارقة والبطائح في الجولات 22 و23و24 على التوالي، وهي النتائج التي أعطت مؤشراً على أن «الإعصار» قد «صحا»، لكن بصورة متأخرة جداً.

وبعدما بات أمل البقاء مع المحترفين موسماً آخر، سراباً في ضوء قلة رصيده من النقاط مقارنة مع المنافسين الآخرين الساعين إلى النجاة من شبح الهبوط، والذي انتهى إليه مصير حتا بالعودة إلى دوري الدرجة الأولى منذ تعادله الخاسر مع الشارقة في الجولة 23 من الدوري.

الدقائق الأخيرة

وقال الصربي نيناد فانيك، مدرب فريق حتا: تعادلنا مع الجزيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة، وهو فريق كبير ويضم نجوماً مميزين، بعدما نجحنا بإغلاق المساحات أمام هجوم المنافس، مع التركيز، وعدم ارتكاب الأخطاء، واستثمار الهجمات المرتدة، التعادل نتيجة إيجابية، لكني لست راضياً عنها لأننا كنا الأقرب للفوز.

وقال الفرنسي غريغوري، مدرب فريق الجزيرة: أعتقد أننا لا نستحق أفضل من نتيجة التعادل، وأتقبل كمدرب أن يكون فريقنا في حالة بدنية سيئة.

ولكن لا أتقبل أن لا «يقاتل» الفريق في داخل الملعب لتحقيق الفوز، لعبنا بأريحية في الشوط الأول، ومنحنا المنافس فرصة تسجيل هدفه، وفي الشوط الثاني، حاولنا العودة، إلا أننا لم ننجح لتحقيق الفوز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز