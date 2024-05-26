مدرب خورفكان: سنقاتل للبقاء في دوري المحترفين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي خورفكان، أن فريقه خسر 3 نقاط كانت في متناول اليد بعد تعادل مجنون مع الوحدة 1-1 في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بالجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين.

مشدداً أن كل شيء وارد في كرة القدم وأن الفريق سيسعى بكل ما أوتي من قوة إلى تحقيق الفوز في المباراة المتبقية له أمام اتحاد كلباء في الجولة الأخيرة من المسابقة من أجل البقاء في دوري المحترفين.

واشتعل صراع البقاء بعد تعادل خورفكان وفوز الإمارات على النصر، فتقلص الفارق بين الفريقين إلى 5 نقاط، مع بقاء مباراة واحدة لـ«النسور»، و3 مباريات لـ«الصقور»، ما يعني أن خورفكان مطالب بالفوز ولا بديل عنه في المباراة الأخيرة وانتظار تعثر الإمارات.

أداء

وقال نيبوشا عقب اللقاء: الجميع شاهد المباراة والأحداث التي جرت فيها، واحتساب 3 ركلات جزاء منها واحدة ألغاها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وأعتقد أننا كنا نستحق ثلاث النقاط عطفاً على الأداء الذي قدمه الفريق، وأهنئ اللاعبين بهذا الأداء والروح التي لعبوا بها. وأبدى نيبوشا عدم رضاه عن النتيجة على الرغم من خروجه بنقطة من ملعب الوحدة.

وأضاف: «بالتأكيد لا يمكن أن أكون راضياً عن نتيجة التعادل لأن الفوز وثلاث النقاط كانا في متناول أيدينا والوحدة أحرز التعادل في الدقيقة 108، ولكننا للأسف خسرنا نقطتين مهمتين في نهاية المطاف».

وعن الصراع مع الإمارات بعد فوز الأخير، وإنعاش حظوظه في البقاء، أكد نيبوشا أن خورفكان يركز فقط على مباراته المتبقية في عمر الدوري من أجل تحقيق الفوز، والهدف الوصول إلى النقطة 25، وسنفعل كل ما لدينا للانتصار.

وأردف: «سنرى ما سيحدث مع نهاية الموسم وكيف سيكون الوضع، وما شاهدناه في مباريات اليوم يؤكد أن كل شيء وارد في كرة القدم، ولذلك علينا القتال والتركيز لتحقيق الفوز الذي لا بديل عنه في المباراة الأخيرة». وعن الطرد الذي تعرض له في نهاية المباراة بعد الاشتباك مع لاعب الوحدة، سلطان الزعابي، قال:

«في الحقيقة لا أعلم ماذا حدث بالتحديد، ولم أشعر لحظتها بأنني على ما يرام لأنني في فترة صيام، وكنت أجلس على كرسي في دكة البدلاء وفوجئت بلاعب الوحدة أمامي، وسألت الحكم عن الخطأ الذي ارتكبته، لأني حقيقة لم أفعل شيئاً».

قرارات

وأكد نيبوشا أنه لم يكن يستحق البطاقة الحمراء والطرد في نهاية المباراة، مشيراً إلى أنه لا يحب التعليق على قرارات التحكيم وأن هذه الأمور تحدث في بعض الأحيان في المباريات، ولكن من المهم الاستمرار والتعلم من الأخطاء التي تعد جزءاً من كرة القدم. وأكد غوران توفيغدزيتش مدرب الوحدة أن فريقه خاض مباراة صعبة أمام فريق لعب بطريقة دفاعية قوية.

مشيراً إلى أن الوحدة سيطر على مجمل المباراة وأهدر ركلة جزاء قبل أن يحصل على ركلة جزاء ثانية في نهاية المباراة سجل منها هدف التعادل.

وأوضح أن خورفكان سجل هدفه من هجمة مرتدة وبعدها أغلق المساحات وخاض المباراة بتكتل دفاعي، وحاولنا التسجيل عبر الكرات العرضية والاختراق من الوسط، لافتاً إلى أن الفريق سيستعد بشكل جيد من أجل الخروج بالانتصار في المباراة الأخيرة للعنابي في الدوري هذا الموسم.

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