3 نقاط تنعش حظوظ «الصقور» في «المحترفين» وتشعل صراع البقاء

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أنعش فريق الإمارات حظوظه في البقاء بدوري المحترفين، وأشعل صراع البقاء بعد فوزه الثمين على ضيفه النصر 2 - 1 مساء أول من أمس ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين.

رافعاً رصيده إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخير «الثالث عشر»، بعد أن قلص فارق النقاط بينه وأقرب منافسيه «خورفكان» إلى 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية البطولة مع وجود مباراتين مؤجلتين للصقور أمام البطائح والعين.

وانتظر لاعبو الصقور داخل أرضية الملعب، للاحتفال بالفوز على «العميد» دقائق عدة لمعرفة ما تسفر عنه نتيجة مباراة الوحدة أمام خورفكان والتي انتهت بالتعادل 1-1 وأحرز فيها «العنابي» هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الزمن المهدر، ليدخل اللاعبون مع الجهاز الفني في فرحة هيستيرية باعتبار أن الهدف رفع حظوظ الفريق في النجاة من شبح الهبوط ومنحه للمرة الأولى بعد 7 جولات إمكانية تحديد مصيره بيده، حيث إن الفوز في المباريات الثلاث المتبقية يؤمن موقفه في المنافسة وينقذه من الهبوط بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

أفراح

وانتقلت أفراح اللاعبين إلى غرف الملابس، لكن يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة طلب إيقاف الاحتفالات وعدم الإفراط فيها، وتأجيلها إلى ما بعد تأكيد البقاء رسمياً، مشيراً إلى أن الفريق ما زال في موقف صعب وأن المهمة تتطلب المزيد من العطاء والجهد.

وقال البطران مخاطباً اللاعبين من داخل غرف الملابس: سعدنا بالمستوى الذي ظهر به جميع أفراد الفريق والفوز على منافس قوي مثل النصر .

وهذا دليل على تميزكم ورغبتكم في تحقيق هدف البقاء، وأتوقع منكم المواصلة بالروح ذاتها في المواجهات المقبلة، علينا أن نلعب من أجل الفوز دائماً وألا ننتظر بقية النتائج، ثقتنا فيكم كبيرة والتطور الذي يمضي عليه الفريق يؤكد أنكم قادرون على مواصلة الانتصارات وإسعاد جماهير النادي بالنجاح في مهمة البقاء بالمحترفين.

نصائح

وقدم يوسف البطران عدداً من النصائح إلى لاعبيه، مطالباً أن يكون تفكيرهم الوحيد في الفترة الحالية كيفية تحقيق الانتصارات، والابتعاد عن السهر وضرورة تناول وجبات صحية، وأضاف: من المهم أيضاً اللعب دون ضغوط نفسية لأنها تقود إلى ارتكاب الأخطاء، نحن راضون عنكم ونقدر جهدكم، فقط عليكم أن تبذلوا قصارى جهدكم وفي النهاية الفوز والنجاح توفيق من عند الله.

فخر

من جانبه، أكد بنيتو كاربوني المدير الفني للصقور أنه فخور بالمجموعة التي يدربها والروح القتالية التي يتمتعون بها، موضحاً أن الفوز على النصر كان نتاج جهد وعمل مكثف في الفترة الماضية، وأضاف: جميعنا شاهد مستوى النصر وتفوقه على أقوى المنافسين في الفترة الأخيرة، لذلك فإن فوزنا عليه يمنحنا الكثير من الثقة بأنفسنا ويجعلنا نكون أكثر إصراراً على مواصلة العمل بكل قوة.

وأشار كاربوني إلى أن فرحة الفوز ستظل ناقصة، قبل تأكيد البقاء في دوري المحترفين، وأضاف: يجب أن نؤجل أفراحنا واحتفالاتنا إلى ما بعد تحقيق المهمة التي نلعب من أجلها.

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