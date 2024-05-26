الوصل وشباب الأهلي في «ديربي» حسم الدرع

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يشهد ملعب استاد زعبيل في السابعة و40 دقيقة من مساء اليوم، القمة المرتقبة شبه الحاسمة بين الوصل وضيفه شباب الأهلي، ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين.

والتي سيتبقى منها مواجهة العين وضيفه البطائح، والمقررة يوم 7 يونيو المقبل، على ملعب استاد خليفة بن زايد، ويحظى «ديربي دبي» بأهمية كبرى مع إمكانية تحديد نتيجتها لبوصلة الدرع وهوية بطل النسخة الحالية من دوري المحترفين، بعدما انحصر الصراع على اللقب بين الناديين بتصدر الوصل لترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، وبفارق 6 نقاط فقط عن شباب الأهلي في المركز الثاني.

وتتبقى لكل فريق بعد مواجهة الليلة، مباراتان على نهاية مشواره المحلي هذا الموسم.

ويكفي الوصل التعادل اليوم، لحسم لقب الدوري لصالحه بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة أمام شباب الأهلي، بعدما سبق وفاز خارج أرضه 2 - 1، في الجولة 12 للدوري يوم 24 ديسمبر 2023.

فيما يحتاج شباب الأهلي للفوز بفارق هدفين على مضيفه للتمسك بأمل المنافسة حتى النهاية، وهو ما يتطلب فوز «الفرسان» في آخر مباراتين أمام حتا، وانتظار تعثر الوصل بخسارة أي من مواجهتيه المتبقيتين أمام العين والنصر، ليتساوى الفريقان في عدد النقاط، ويتم اللجوء إلى حسابات فارق المواجهات المباشرة في الدوري.

ويحمل «ديربي دبي»، الرقم 4 لمواجهات الفريقين هذا الموسم، إذ سبق وفاز الوصل على شباب الأهلي 3 - 2 و3 - 0، في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة إلى الفوز في الجولة 12 من دوري المحترفين، والذي سبق وشهد 29 مواجهة بين الفريقين، وتفوق فيها «الفرسان» بالفوز في 12 مباراة، مقابل 9 للوصل، وتعادلا في 8 مواجهات.

كما يتفوق شباب الأهلي في مواجهاتهما على استاد زعبيل بالدوري، بفوزه 5 مرات، والتعادل في 5 مواجهات، مقابل 4 انتصارات لـ«الإمبراطور»، والذي يتطلع لتحقيق ثنائية الفوز ذهاباً وإياباً في الدوري للمرة الثالثة أمام «الفرسان» بعد أن حققها في موسمي 2017 - 2018 و2021 - 2022.

مواجهة

وقال ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل: مواجهة شباب الأهلي دائماً ما تكون مميزة، وتزيد أهميتها هذه المرة لأنها «ديربي» يجمع بين الفريقين المتصارعين على لقب الدوري، وبالتأكيد ستكون صعبة على الطرفين، وخصوصاً وإننا سبق وفزنا على شباب الأهلي، 3 مرات هذا الموسم، وهو أمر صعب.

ويزيد من دوافع المنافس اليوم، ونحن علينا في المقابل، التحلي بالهدوء، والتعامل بذكاء مع المباراة، للخروج بالنتيجة التي نسعى إليها، كما أننا ندين لجمهورنا بتقديم عرض قوي لتعويض خسارتنا أمام الوحدة في الدوري، وعلينا مضاعفة جهدنا على أرضنا أمام شباب الأهلي. بدوره، قال علي سالمين لاعب الوصل: «الجميع يدرك مدى أهمية مواجهة شباب الأهلي.

وبالتأكيد أعين جمهور الكرة الإماراتية ستسلط على استاد زعبيل الليلة، ونحن بدورنا على أتم الجاهزية لخوض المباراة الأهم بالنسبة لنا هذا الموسم، باعتبارها مواجهة حاسمة، وعلينا أن نكون على قدر الحدث لإسعاد جمهورنا، والذي نتسلح بوجوده في المدرجات، ونشحذ همتنا من حرارة تشجيعهم، وجمهور الوصل هو الأفضل على الإطلاق.

طموح

وقال أكد ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، على الأهمية الكبيرة لمباراة الوصل، وشدد على ضرورة القتال بقوة طوال زمن المباراة للخروج بالنتيجة المطلوبة، وقال: «الوصل فريق جيد ظل متصدراً جدول الترتيب في معظم فترات الموسم، وبالمقابل نحن أيضاً نملك تشكيلة جيدة.

وحققنا نتائج طيبة، وأتوقع أن تأتي المباراة قوية ومثيرة وممتعة للجماهير، لأنها تجمع فريقين كبيرين يملكان الطموح والرغبة لتحقيق الألقاب، وأتمنى أن نشاهد مدرجات ممتلئة بالجماهير.

واللاعبون يؤدون بشكل أفضل عندما يجدون المساندة من جماهيرهم، أنا سعيد بالحضور الجماهيري لشباب الأهلي، وواثق من استمرار الدعم الذي نجده في كل المباريات، وعلينا أن نبقى هادئين لاتخاذ القرارات المناسبة، ولكن في الوقت نفسه نقاتل بقوة طوال 90 دقيقة لتحقيق هدفنا».

بينما أوضح يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، أن التحضيرات لمباراة الوصل سارت بشكل جيد، وقال: «استعددنا جيداً للوصل مثل كل المباريات التي يستعد لها الفريق بجدية وحرص، والجميع يعرفون مهامهم ويدركون مسؤولياتهم، وأتوقع أن تكون المباراة ممتعة ومشوقة، رغم الضغط الكبير الذي يسبق اللقاء.

والضغوط جزء لا يتجزأ من كرة القدم، ونحن في كامل التركيز، وجاهزون لتقديم كل ما نملك لإسعاد جماهيرنا، وأتوقع أن تكون ممتعة للجمهور الذي سيتابع هذه المواجهة المهمة التي تجمع فريقين كبيرين، وفي تقديري أن الفريق الذي يملك الصبر والهدوء سيكون الرابح».

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