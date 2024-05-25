سفيان رحيمي: نافسنا بقوة وأخرجنا فرقاً قوية لنتوَّج باللقب

المصدر: البيان

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عبَّر اللاعب المغربي سفيان رحيمي، نجم نادي العين، عن سعادته بفوز فريقه بكأس آسيا، مهنئاً جميع العيناوية والجماهير الإماراتية.

وقال رحيمي، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة الآسيوية وهداف البطولة: «عندما جئت لنادي العين جلست مع المسؤولين وكانت أولياتهم هي الآسيوية، استعدينا بصورة مثالية للبطولة، كثيرون لم يتوقعوا أن ينافس العين، ولكننا فعلنا، فقد نافسنا لاعبين كباراً، وتوجنا مجهودنا باللقب القاري الكبير».

وأضاف: «منذ صغري كان طموحي أن أصل كلاعب إلى أعلى المراتب، ولم أكن أتوقع الوصول لهذه المرحلة، ولكن بفضل الله ودعوات أهلي ووالدي أصبحت على ما أنا عليه الآن».

وعما إذا كان سيرحل عن العين في حال وصلته عروض مغرية من أندية أوربية، قال: «أنا حالياً سعيد بالتتويج، وأريد أن أحتفل معهم، ولا أفكر في أي أمر آخر؛ لأن عقدي لا يزال سارياً، ولا أستطيع أن أقول شيئاً؛ لأنه حتى الآن لا توجد عروض».

وأوضح أن الفوز الكبير الذي حققه العين على يوكوهاما الياباني كان سببه شخصية اللاعبين في الملعب، موضحاً أنه «بعد انتهاء الشوط الأول بتقدمنا بفارق هدف ومعادلة نتيجة الإياب، اجتمعنا في وسط الملعب واتفقنا على أن نلعب بهدوء وتركيز، خصوصاً أن المنافس يلعب بعشرة لاعبين، وبالفعل نفَّذنا ما اتفقنا عليه، وسجلنا الهدف الثالث، وبعد ذلك شعرنا بأن لاعبي الفريق الياباني انخفض مردودهم البدني، فسجلنا الهدفين الرابع والخامس».

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