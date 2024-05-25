مكتوم بن محمد: فوز العين فرحة وطن يعشق التحدي ولا يرضى إلا بالمركز الأول

المصدر: البيان

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هنَّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، وشعب الإمارات، بفوز العين بكأس آسيا.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «أبارك لصاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه حكام الإمارات ولسمو الشيخ هزاع بن زايد ولشعب الإمارات بمناسبة فوز نادي العين بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وأشكر لاعبي الفريق على أدائهم البطولي الذي أسعد الإمارات».

وأضاف سمو: «إنجازات فرقنا الرياضية في المحافل الدولية والقارّية هي ثمرة مسيرة التنمية التي عشناها على هذه الأرض، والتي تقودنا لتحقيق إنجازاتنا في مختلف المجالات».

وأكد سموه أن «فوز نادي العين اليوم هو فرحة وطن يعشق التحدي ولا يرضى إلا بالمركز الأول».

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