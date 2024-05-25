العين يكمل حلقة آسيا في مونديال الأندية

المصدر: العين – البيان

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أكمل العين حلقة الأندية الآسيوية المتأهلة إلى بطولة العالم للأندية في حلتها الجديدة المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقاً من مختلف أنحاء العالم.

وضمن العين تأهله إلى مونديال الأندية بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2024، لينضم إلى أندية الهلال السعودي بطل آسيا في موسم 2021، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا في موسم 2022، وأولسان الكوري الجنوبي، الذي تأهل عبر مسار التصنيف.

وسبق لنادي العين أن شارك في مونديال الأندية مرة واحدة في نسخة 2018 التي استضافتها الدولة، باعتباره بطل الدوري الإماراتي، وحقق لقب وصيف العالم بعدما خسر من ريال مدريد في المباراة النهائية.

وتضم قائمة الأندية المتأهلة حتى الآن إلى مونديال الأندية، 4 أندية من أمريكا الجنوبية وهي ريفر بلايت الأرجنتيني والثلاثي البرازيلي بالميراس وفلامينغو وفلومنينسي، إضافة إلى 4 أندية من افريقيا وهي الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب افريقي.

و تضم القائمة 12 مقعدًا للفرق الأوروبية، حيث ضمن الفائزون بدوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاثة الماضية، مانشستر سيتي وريال مدريد وتشيلسي، أماكنهم بالفعل في النسخة الجديدة لبطولة العالم للأندية، بينما حجزت 9 أندية مقاعدها عبر مسار التصنيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بناءً على نتائجها في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الأربعة الماضية، بما في ذلك الموسم الحالي وهي بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، وبورتو، وبنفيكا، وبوروسيا دورتموند، ويوفنتوس، وأتلتيكو مدريد ونادي سالزبورغ النمساوي.

كما تأهل مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021) وسياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022) وكلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)، وأوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا).

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