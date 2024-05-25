منصور بن محمد يُهنئ محمد بن زايد وهزاع بن زايد بإنجاز العين

المصدر: البيان

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هنَّأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي ، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، و سموُّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي بفوز العين بكأس آسيا.

وقال سموه:" نرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أسمى آيات التهاني والتبريكات لفوز نادي العين ممثل الوطن بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، كما نهنئ سمو الشيخ هزاّع بن زايد آل نهيان النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، بهذا الإنجاز الذي أسعدنا جميعًا وأكد أن مكانة العين في صدارة فرق القارة وكذلك جدارته بتمثيل الدولة وقارة آسيا في نهائيات كأس العالم للأندية.

الناموس للزعيم والفخر لنا جميعًا.

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