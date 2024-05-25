محمد بن راشد مهنئاً العين بلقب دوري أبطال آسيا: اليوم الإمارات عيناوية

المصدر: البيان

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هنَّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، وشعب الإمارات بفوز العين بكأس آسيا.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «محمد بن راشد: اليوم الإمارات عيناوية، والخليج عيناوي، وآسيا عيناوية».

وأضاف سموه: «ألف مبروك لرئيس الدولة ولشعبنا فوز العين بكأس آسيا، مباراة جميلة، وروح قتالية، وفوز مستحق، وذكريات جميلة لتفوق الكرة الإماراتية عادت اليوم».

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