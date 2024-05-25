عين الوطن على آسيا

المصدر: العين - البيان

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يدخل فريق العين ممثل الوطن عند الثامنة من مساء اليوم إلى ملعب استاد هزاع بن زايد من أجل التتويج بلقب أبطال آسيا على حساب ضيفه يوكوهاما الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومن أجل تحقيق اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، بعد المرة الأولى التي سجلها بنسخة 2003. وسيكون العين أمام فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز مميز بجانب التتويج باللقب، إذ سيصبح الفريق المتوج بأول نسخة من البطولة بنظامها الذي أطلق في عام 2003.

وبطل آخر نسخة لهذا النظام أيضاً، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بتغيير نظام البطولة، واستحداثها بشكل مختلف، بداية من الموسم المقبل. ويطمح العين بتعويض خسارة لقاء الذهاب 1 - 2، من أجل عناق اللقب القاري، بعد بلوغه المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه، إذ يبقي الفريق على آماله بالعودة في لقاء الإياب، مدعماً بالتشكيلة الهجومية المتوقع الدفع بها في المباراة.

وشهدت الفترة الماضية تأكيد الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين ضرورة التركيز في لقاء الإياب، من أجل تحقيق الهدف المطلوب، وتعويض النتيجة، إذ كان الفوز الأخير بمسابقة الدوري على الوحدة دافعاً كبيراً للفريق قبل النهائي الآسيوي.

وسيكون أمام سفيان رحيمي لاعب العين فرصة كبيرة للعودة إلى التهديف في البطولة القارية، وزيادة رصيده الحالي «11 هدفاً» بعد الهاتريك الذي سجله في مرمى الهلال السعودي في اللقاء الذي انتهى في صالح العين بنتيجة 4 ـ 2، بذهاب نصف النهائي. ويعول العين بشكل كبير على جماهيره التي ستملأ المدرجات في ملعب المباراة، من أجل تحفيز الفريق على تقديم أفضل مستوى، إذ أعلن النادي نفاذ جميع التذاكر بعد ساعات قليلة من طرحها.

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