«الإمارات» يشعل صراع البقاء في المحترفين

المصدر: متابعة - البيان

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حافظ فريق الإمارات على حظوظه في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين بالفوز على ضيفه النصر 2 - 1 أمس ضمن الجولة 25 ، تقدم الصقور عن طريق أندريس إنييستا الدقيقة 24 وإسماعيل الحمادي الدقيقة 40 وأحرز للعميد عادل تاعرابت الدقيقة 60، النتيجة رفعت رصيد الصقور إلى 17 نقطة فيما بقى العميد برصيد 39 نقطة في المركز السادس.

وتعادل الوحدة وخورفكان 1-1 ليصل «النسور» للنقطة 22 في المركز الـ 12، وللوحدة 42 نقطة في المركز الرابع. وتبقت للإمارات ثلاث مباريات .

حيث يملك مباراتين مؤجلتين، بينما تبقت لخورفكان مباراة واحدة، ويستطيع الإمارات الوصول إلى 26 نقطة إذا فاز في جميع مبارياته المتبقية بينما أقصى ما يمكن أن يصل إليه خورفكان هو 25 نقطة إذا فاز في مباراته الأخيرة في الدوري. وتعادل عجمان وضيفه الشارقة 2-2 في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ليصل الشارقة للنقطة 39 وعجمان للنقطة 32.

كما تعادل حتا وضيفه الجزيرة بهدف لمثله، ورفع حتا رصيده إلى 10 نقاط فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 32 نقطة. وتتواصل الجولة اليوم حيث يستقبل اتحاد كلباء بني ياس، يملك كلباء 24 نقطة في المركز العاشر ، ويملك بني ياس الحادي 23 نقطة.

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