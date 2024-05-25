شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة لكرة اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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توج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه أمس على الشارقة 27 - 26 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر. وأوقف شباب الأهلي بذلك احتكار الشارقة للقب بعد 5 مواسم متتالية.

وتوج نبيل بن عاشور، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، شباب الأهلي بالكأس الغالية بحضور علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة والدكتور ماجد سلطان، المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي.

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