سفيان رحيمي: حققنا ما كانوا يقولون عنه مستحيلاً

المصدر: العين ـ عدنان الغربي

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أكد المغربي سفيان رحيمي مهاجم العين أن وصول الزعيم إلى نهائي دوري أبطال آسيا لم يأتِ بالحظ وتحقق عن جدارة واستحقاق، وأن العين حقق ما كانوا يقولون عنه مستحيلاً بفضل العزيمة والإصرار، مشيراً إلى أن الـتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية في حلتها الجديدة يشكل حافزاً إضافياً لفريقه لتحقيق اللقب، عندما يواجه يوكوهاها الياباني مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

ويخوض رحيمي، الذي يتصدر هدافي دوري أبطال آسيا بـ11 هدفاً، موسمه الثالث مع الزعيم ويطمح لمواصلة توهجه في البطولة وتحقيق اللقب القاري الغائب عن خزائن العين منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وقال نجم العين في تصريحات لموقع «فيفا»: خطوة واحدة تفصلنا عن البطولة، في الحقيقة هي حافز كبير، الفوز باللقب سيجعلنا نشارك في العديد من البطولات العام القادم، من أهمها كأس العالم للأندية، أي فريق يتمنى خوض هذه المغامرة، نأمل أن يحالفنا الحظ بتحقيق اللقب لكي نشارك في كأس العالم للأندية.

وحول ما إذا كان العين سيتعرض لضغوط أكبر لغيابه عن لقب دوري الأبطال منذ 21 عاماً، قال رحيمي: العين لم يحالفه الحظ في النهائي الأخير، جيل اللاعبين الذي كان متواجداً في عام 2016 كان يستحق الفوز بالبطولة، لا أعتقد أن هناك ضغوطات.

إضافية، أرى أن ما حققناه في طريقنا للنهائي في هذه البطولة يعد من أفضل سِجلاتنا على الإطلاق. أشكر زملائي لأننا قارعنا فرقاً كبيرة وأخرجناها. نحن في النهائي عن جدارة واستحقاق، نحن نستحق ذلك. نتمنى أن يكون اللقب من نصيبنا في نهاية المطاف.

حظوظ متساوية

وأوضح مهاجم الزعيم أن لقاء الذهاب في اليابان يختلف عن مباراة اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الياباني توجب عليه في الذهاب فرض سيطرته والضغط باستمرار لأنه يلعب في ملعبه ويحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية، وقال: أرى أننا خرجنا ببعض السلبيات والإيجابيات من المباراة الأولى، لكن الآن سنخوض المباراة في ملعب هزاع بن زايد، العين يكون مختلفاً تماماً في ملعبه، خاصةً مع كثافة الحضور الجماهيري والدعم الذي نتلقاه من دولة الإمارات، والدول العربية مثل المغرب، أعتقد أن الحظوظ متساوية، نتمنى أن نظفر بالكأس.

كلمة السر

وعن أسرار نجاح العين في مشواره الآسيوي وإطاحته بفريقي النصر والهلال المعززين بنجوم كبار على غرار رونالدو، أوضح رحيمي أن كلمة السر تكمن في المجموعة بأكملها، الجميع متحدون ومتماسكون، وقال: إذا أردت الحصول على نتيجة جيدة في أي مباراة، فيمكنك ذلك، من خلال التحلي بالروح والعزيمة والإصرار. إذا نظرت إلى بعض المباريات من بعيد، فسوف تتوقع إقصاء العين.

لكننا حققنا ما كانوا يقولون عنه مستحيلاً بفضل عزيمتنا وإصرارنا. قدمنا بطولة آسيوية تاريخية، ونستحق أن تكون من نصيبنا في النهاية، لأنك لو نظرت إلى المسار نحو النهائي، ستعرف أنه لم يأتِ بالحظ، وإنما بالعمل.

وأضاف: عندما تواجه لاعباً مثل كريستيانو رونالدو، فإن هذا الأمر يشكّل حافزاً إضافياً بالنسبة لك، لأنه من اللاعبين الكبار في العالم، لكن على أرضية الميدان الأمر مختلف، حيث إن مباراة كرة القدم تُلعب بـ11 لاعباً ضد 11 آخرين.

مواجهة رونالدو والرغبة في الفوز عليه كان حافزاً بالفعل، وكما قلت، كلمة السر تكمن في المجموعة المتماسكة التي جعلتنا نذهب بعيداً في البطولة. أما بخصوص تقييم الموسم، سوف نقيّمه بعد النهائي.

ثناء

وأثنى رحيمي على الدور الكبير للمدرب الأرجنتيني كريسبو مع الفريق، موضحاً أنه يقدم العديد من النصائح في غرفة تغيير الملابس، وفي الملعب التي تجعل اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم، خاصة بالنسبة للمهاجمين، وقال: تعلمنا الكثير منه، ودائماً ما يحفزنا في غرفة تغيير الملابس، لاسيما وأنه من أمريكا اللاتينية، وأنت تعرف أن لديهم طقوساً معينة ويتمتعون بروح قتالية.

رغم أنه يبدو هادئاً أثناء جلوسه على دكة البدلاء، لكن عندما يدخل غرفة تغيير الملابس يُظهر «الغرينتا» والحماس، هذه الأشياء تحفزنا وتجعلنا نقدّم كل ما لدينا، وتحديداً في البطولة الآسيوية التي استطعنا فيها الذهاب بعيداً.

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