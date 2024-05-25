سلطان بن حمدان للاعبي العين: أنتم أمام فرصة تاريخية

المصدر: العين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، لاعبي العين إلى ترجمة رؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بمعانقة المجد القاري، وذلك قياساً بدعم سموه السخي والاهتمام المتعاظم والمتابعة الدائمة للفريق.

كما دعاهم إلى ترجمة الحالة الإيجابية التي ظلت مرتبطة بمشوار «الزعيم» في البطولة الآسيوية، إلى تحقيق الهدف الأساسي للفريق والذي تم وضعه قبل بداية المعسكر الإعدادي الصيفي استعداداً للموسم الحالي، وذلك انطلاقاً من الشعور الصادق بالمسؤولية في الدفاع عن اسم وسمعة كرة القدم الإماراتية، والواقع يؤكد أن الهدف هو التتويج باللقب بعد وصول العين للنهائي، وتعزيز تصنيف دورينا قارياً وعالمياً، ورفع عدد مقاعد الأندية في البطولة القارية.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، خلال اجتماعه بلاعبي العين والجهازين الفني والإداري، قبل انطلاقة الحصة التدريبية مساء أمس «إن الأرقام والنتائج القوية لا قيمة لها إن لم ترتبط بإنجاز حقيقي والتتويج باللقب، وعليكم أن تثقوا في أنفسكم لأنكم قادرون على تحقيق طموحات الجميع ورسم فرحة وطن».

وأكمل: «تأكدوا أنكم أمام فرصة تاريخية لصناعة المجد بحصد اللقب القاري وتمثيل الدولة والعرب وقارة آسيا في كأس القارات وكأس العالم للأندية كبطل متوج لأقوى مسابقات الأندية الأبطال على مستوى القارة الآسيوية».

واختتم رئيس اللجنة التنفيذية، حديثه مؤكداً للاعبين أنهم يحظون بالرعاية والدعم والاهتمام الكامل من رئاسة النادي وسيجدون المساندة المطلوبة من محبي كرة القدم الإماراتية من داخل وخارج استاد هزاع بن زايد مساء اليوم السبت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز