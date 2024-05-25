خالد عيسى: عازمون على رسم فرحة وطن

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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أكد الحارس الدولي المتألق في حراسة مرمى العين خالد عيسى، أنهم في العين محظوظون بقيادة النادي، إذ وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بتهيئة كل ظروف النجاح للنادي وحصد الألقاب والتمثيل المشرف للدولة في كافة البطولات، ونشكر سموه على الرعاية السامية والدعم السخي والاهتمام المتعاظم.

وعبر خالد عيسى عن شكره للشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، على دعمه المعنوي والمادي المتواصل ومتابعته الدائمة بتواجده إلى جانب الفريق حتى يتمكن من تحقيق أهدافه وإسعاد محبي الكرة الإماراتية.

وأوضح خالد عيسى أن مهمة فريقه لن تنتهي إلا بصافرة نهاية مباراة الليلة، حيث يواجه يوكوهاها الياباني على استاد هزاع بن زايد بنادي العين في إياب نهائي دوري أبطال آسيا .

موضحاً أنهم مطالبون بتحقيق طموحات الشارع الرياضي الإماراتي عامة وجمهور العين، لافتاً إلى أنه شعر من قبل بالفخر والسعادة مع المنتخب والنادي بفضل اصطفاف الجميع حول ممثل الوطن، فالكل يشيد ويدعم ويساند وعبر عن تمنياته في أن يعيش هذا الشعور في كل موسم.

يوم الوطن

وحول شعوره تجاه الإقبال غير العادي على التذاكر لمساندة العين، قال: ما يميز كرة القدم في الإمارات هو الاصطفاف غير العادي حول ممثل الوطن، نادياً كان أو منتخباً، وكلاعب مهما حققت من بطولات محلية مع ناديك لا يمكنك أن تعيش شعور تمثيل الوطن لأن الإحساس رائع ولا يمكن وصفه بأبلغ العبارات واليوم باستاد هزاع بن زايد سيكون يوماً للوطن ونسأل الله التوفيق، فنحن عازمون على رسم فرحة وطن وإسعاد شعب الإمارات وكل العرب.

ويرى الحارس الدولي أن النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، هي الأقوى في تاريخ المسابقة القارية، قياساً على الظروف والحوافز والمسابقات التي تؤهل لها، إضافة إلى اعتبارات أخرى من ضمنها مشوار العين في المسابقة والتحديات التي عاشها الفريق في كل مباراة على حدة.

كما أن قائمة الفريق الحالية تضم عدداً كبيراً من اللاعبين تحت الـ21 والـ22 سنة ولأول مرة يشاركون في بطولة قارية وقال: هذه النسخة من المسابقة أظهرت المعدن الحقيقي للعين النادي الكبير وشخصيته القوية وأكدت بأن الفريق له مستقبل كبير.

ونفى الحارس الدولي أن يكون قلقاً إزاء مباراة الليلة، وقال: على العكس فالشعور بالراحة يراودني قبل مواجهة نهائي الأبطال، بدليل أنني بعد نهاية مباراة الذهاب ونحن عائدون من اليابان على متن الطائرة تحدثت مع مشرف الفريق، محمد عبيد حماد، بأنني جاهز للعب مباراة الإياب الآن، وهذا الأمر ليس إفراطاً في الثقة بقدر ما هو إحساس نابع من الأجواء التي يعيشها الفريق حالياً.

واستغرب خالد عيسى مما يتردد عن أن الصدفة هي التي قادت العين للنهائي، وقال: أي فريق في العالم يصل إلى نهائي دوري الأبطال لا يمكن أن تقوده إلى هذه المرحلة الصدفة أو الحظ بل هناك عمل وجهد وعزيمة وتخطيط وتوجيهات وتوصيات ودعم لا محدود فهناك رئاسة وفرت كل الأسباب لوصول العين إلى النهائي وخلفنا جمهور يظل يساند الفريق بكل قوة في كل مبارياته الآسيوية داخل وخارج الدولة لذلك لست قلقاً على الإطلاق.

وعما استفاده من هيرنان كريسبو، كلاعب ومدرب للفريق، قال: ما أقوله الآن ليس سراً لأنني ذكرته من قبل لأصدقائي المقربين، فلدى كريسبو، ميزة لا توجد في كثير من المدربين إذ يمتلك المقدرة على إخراج كل طاقة اللاعب العربي، والكثير من اللاعبين العرب مزاجيون بطبيعة الحال ولكن كريسبو، في كل مباراة يضع هدفاً ويحفز الفريق من أجل تحقيقه.

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