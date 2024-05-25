قدامى اللاعبين يدعمون الزعيم

المصدر: متابعة – محمد فضل

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قدم عدد من قدامى لاعبي العين، نصائح لنجوم الزعيم وقاموا بتحفيزهم قبيل المواجهة المرتقبة اليوم في إياب نهائي دوري أبطال آسيا ضد يوكوهاما الياباني. ودعا سالم جوهر، كابتن العين السابق.

والذي يعد أول لاعب مواطن يرفع كأس دوري أبطال آسيا بعد الفوز على تيرو ساسانا التايلاندي بثنائية في العام 2003 قد دعا رفاق سفيان رحيمي نجم هجوم العين إلى ضرورة التركيز طوال وقت المباراة والاستماع جيداً لنصائح المدرب، مشيراً إلى أنه متفائل بتقديم العين العرض المنتظر من قبل جمهور الفريق الكبير الذي يتوقع حضوره في مباراة اليوم.

وأشار اللاعب إلى أن إدارة نادي العين على مر السنين لم تقصر مع الفريق ودائماً ما يجد اللاعبون الدعم والمساندة، ولذا يكون الحرص دائماً على التتويج بالألقاب محلياً وقارياً.

وعرج سالم جوهر على اللقب القاري الوحيد الذي ناله الزعيم بعد مرور عقدين من الزمان، مشيراً إلى أن المواجهات القوية التي خاضها العين في إطار إعداده لآسيا 2003 مهدت لنا طريق البطولة.

طريق صعب

وقال مدافع العين السابق الكابتن حميد فاخر: لاعبو الزعيم عودونا على الدوام اختيار الطريق الأصعب واعتقد بأن نجوم العين يعلمون تماماً أن الفوز السبيل الوحيد لنيل اللقب الآسيوي، لافتاً إلى أن مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا الحالية لم يكن سهلاً، وواجه العين أندية كبيرة ومرشحة لنيل اللقب الحالي، ولذلك فإن سقف الطموحات كبير بحصول العين على هذا اللقب.

تأثير إيجابي

وقال علي الوهيبي ظهير أيمن العين السابق، إن هناك تفاؤلاً كبيراً في وسط العيناوية بحصول الزعيم على اللقب الآسيوي الثاني في تاريخ النادي، لافتاً إلى أن قيام المباراة النهائية في ملعب هزاع بن زايد سيكون له تأثير إيجابي في اللاعبين، ملمحاً إلى أن اللاعبين يتفاءلون باللعب في الملعب التحفة ووسط أنصار الفريق.

ودعا الوهيبي، جمهور الزعيم إلى ضرورة مواصلة التشجيع ومؤازرة اللاعبين منذ الوهلة الأولى، معرباً عن أمله بقاء كأس آسيا في ملعب العين ليحتفل اللاعبون مع أنصار الفريق عقب نهاية المباراة.

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