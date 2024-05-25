كريسبو: جاهزون للنهائي ويجب ألا نفرط في هذه الفرصة التاريخية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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عبر المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، عن فخره واعتزازه ببلوغ فريقه نهائي دوري أبطال آسيا، وقال إن الكثيرين لم يتوقعوا وصولنا إلى هذه المرحلة .

ولكننا وصلنا وأصبح الأمر واقعاً ينبغي لنا أن نتعامل معه بما يستحق، وأن نضاعف جهودنا ولا نسمح لهذه الفرصة التاريخية بأن تذهب من أيدينا، ما يتطلب بذل قصارى جهدنا من أجل إنهاء المواجهة بالفوز وتحقيق طموحات الجماهير الإماراتية بالتتويج باللقب القاري.

وعما إذا كان يرى أن خسارة الفريق في الذهاب ربما كان لها تأثيرها في لقاء الإياب كونها تزيد من الضغوط على اللاعبين، أوضح كريسبو، أن كرة القدم دائماً تتحمل هذه النتائج.

ولدينا لاعبون محترفون يدركون هذه الحقيقة جيداً كونهم يملكون الخبرة وباستطاعتهم التعامل مع كل الظروف، والمهم أن نعرف أننا نلعب في أرضنا ووسط جمهورنا ولا خيار أمامنا سوى تحقيق الفوز من أجل تحقيق الطموحات، فإما الكأس وإما لا شيء، وقد رأيت أن جميع اللاعبين متحمسون ويملكون الشغف وينتظرون المباراة، وثقتي عالية بالجميع.

وأضاف المدرب الأرجنتيني، الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات العين لمواجهة النهائي: نحن نتمتع بالثقة ولدينا المسؤولية، وندرك أننا سنواجه الليلة فريقاً قوياً ومتميزاً وهو أيضاً لديه الدافع والطموح، ولذلك لابد من القتال ومضاعفة الجهد لتقديم عمل جيد في ملعب المباراة يساعدنا على الوصول إلى مبتغانا في نهاية المطاف.

وعما إذا كان هناك غيابات بالفريق، أكد كريسبو، أن العين جاهز لخوض المباراة وهو مكتمل الصفوف.

مشيراً إلى أنه أراح عدداً من اللاعبين في مباراة اتحاد كلباء بالدوري حتى يوفر جهودهم وليكونوا أكثر تركيزاً في مباراة الليلة، مضيفاً: علينا أن نحترم المنافسة والمنافس وأن نتحلى بالمسؤولية الكاملة لأجل الوصول إلى هدفنا، وبالطبع سنحتاج للجمهور لإشعال الملعب طوال زمن المباراة، ونحن نعرف أن هذا الجمهور المحب لا يحتاج لتوصية.

وعد

وأكد بندر الأحبابي قائد فريق العين، جاهزيته وجميع زملائه اللاعبين للقتال من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشارع الرياضي الإماراتي، وقال إن ما يهمهم هو فرحة الوطن ولذلك هم يشعرون بالمسؤولية، وسيضاعفون جهودهم بنسبة 200 % حتى لا يذهب كأس البطولة من دار الزين.

وقال: أمامنا لحظة تاريخية، هذه حقيقة يعرفها جميع زملائي اللاعبين، وندرك جيداً أن المباراة استثنائية لا مجال فيها للتعويض، خصوصاً ونحن نلعب بأرضنا ووسط جمهورنا، كما أننا متعودون على عامل الطقس، على عكس الفريق الياباني، لكن يجب ألا نعتمد على هذا فقط لأن المنافس لديه الطموح والدوافع وسيقاتل في الملعب لتحقيق النتيجة التي تقوده إلى منصة التتويج، وعلينا ألا نسمح له بذلك.

وأضاف: أشعر بمسؤولية كبيرة بصفتي قائداً للفريق وسأعمل لأكون على قدر هذه المسؤولية بمساعدة زملائي اللاعبين ومساندة الجمهور الذي تعودنا منه أن يكون دائماً خلف الفريق مسانداً وداعماً بقوة، وبإذن الله سنهديه الفرحة الليلة.

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