«دبي الرياضية» تبث نهائي كأس ألمانيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة «دبي للإعلام» اكتمال التحضيرات الخاصة بنقل المباراة النهائية لكأس ألمانيا للموسم 2023 - 2024، ثاني أكبر البطولات في عالم كرة القدم الألمانية، والتي ستقام في التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات على استاد الملعب الأولمبي في برلين وستنقل أحداثها مباشرة على قناة دبي الرياضية.

وستشهد المباراة لقاء فريق باير ليفركوزن، محطم الأرقام القياسية في القارة العجوز، وفريق إف سي كايزرسلاوترن من دوري الدرجة الثانية، ويأتي ذلك في إطار حرص «دبي للإعلام» على مواكبة ومتابعة كل الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، حيث تعد هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تبث فيها البطولة حصرياً. ويعد نهائي كأس ألمانيا حدثاً رياضياً وثقافياً مهماً في ألمانيا.

حيث يمثل فرصة للأندية المشاركة لكتابة التاريخ، وللاعبين لإظهار مهاراتهم أمام عشاق كرة القدم، ويتوقع أن يشهد لقاء باير ليفركوزن وإف سي كايزرسلاوترن حضوراً جماهيرياً واسعاً، نظراً للمكانة التي يتمتع بها الفريقان المتنافسان، لا سيما وإنه منذ تسعينيات القرن الماضي لم يسبق لأي منهما أن توج بالبطولة التي تعد ثاني أعرق البطولات في ألمانيا بعد الدوري الألماني (البونديسليغا).

حرص

وأشار عبدالرحمن أمين، مدير القنوات الرياضية في «دبي للإعلام» إلى حرص القنوات على تقديم تغطيات حصرية لأبرز الأحداث والمباريات العالمية، ما يساهم في تسليط الضوء على الحراك الرياضي العالمي. وقال: «يمثل نهائي كأس ألمانيا، واحداً من أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي شهدت على مدار العقود الماضية تسجيل العديد من اللحظات التاريخية، وهو ما حول النهائي إلى منصة للانطلاق نحو العالم، لا سيما وإنه يتمتع باهتمام وتغطية إعلامية واسعة على مستوى العالم».

مبيناً أن المباراة تتميز بكونها تجمع بين فريق من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية، ما يجعل منها حدثاً مهماً في تاريخ كرة القدم الألمانية، إضافة إلى مجموعة المفاجآت التي قدمها نادي باير ليفركوزن خلال الموسم الحالي، وتتويجه بطلاً لـ«البونديسليغا 1» دون أية خسارة، ما سيجعل من المباراة حدثاً مرتقباً لجماهير عشاق الساحرة المستديرة. وأكد عبدالرحمن أمين أن «دبي الرياضية» قد استعدت للحدث من خلال تغطية حصرية ونوعية مع نخبة من المحللين الرياضيين في استوديو كأس ألمانيا.

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