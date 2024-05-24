تعادل مثير ودرامي بين الوحدة وخورفكان يضع "النسور" في دائرة الخطر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق- تصوير - سيف الكعبي

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تعادل الوحدة وخورفكان 1-1 في مباراة شهدت أحداثاً مثيرة ودرامية، على استاد آل نهيان، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 وقبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليستمر "النسور" في دائرة الخطر بعد أن وصل للنقطة 22 في المركز الـ 12، وتقلص الفارق بينه وبين فريق الإمارات إلى 5 نقاط فقط، فيما وصل الوحدة إلى 42 نقطة في المركز الرابع.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما شهد عدة فرص للفريقين أبرزها رأسية من لوكاس بيمنتا في الدقيقة 27 أنقذها حارس خورفكان، أحمد حمدان ببراعة، وتسديدة بعيدة المدى من إسماعيل مطر في الدقيقة 32 ولكنها ضلت الطريق للمرمى الخالي، فيما أضاع لورينسي هدف لـ "للنسور" وهو منفرد بالمرمى بعدما سدد رأسية ضعيفة بغرابة في يد حارس العنابي في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول.

في الشوط الثاني، تمكن خورفكان من خطف هدف الفوز في الدقيقة 53، أحرزه مدافع العنابي علاء الدين زهير بالخطأ في مرماه.

ونجح "النسور" في التصدي لهجمات الوحدة المتتالية، وسط تألق حارسه أحمد حمدان في إبعاد أكثر من هدف محقق لأصحاب الأرض.

وفرط عمر خريبين في فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 78، بعدما أهدر ركلة جزاء للمرة الثانية على التوالي، كان قد احتسبها الحكم بعد عرقلة باكاييف داخل المنطقة.

وتوترت الأعصاب في الدقائق الأخيرة التي شهدت اشتباك ومشادة بين لاعب الوحدة، سلطان الزعابي، والجهاز الفني لخورفكان، طرد الحكم على إثرها لاعب العنابي، ونيبوشا مدرب خورفكان.

وارتفعت وتيرة الإثارة في الثواني الحاسمة بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية لمصلحة الوحدة سجل منها عمر خريبين هدف التعادل في الدقيقة 108 بعد أن شهدت المباراة احتساب 18 دقيقة وقت بدل من الضائع.

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