"الصقور" يتخطى "العميد" ويحافظ على حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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حافظ فريق الإمارات على حظوظه في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين بالفوز الذي حققه على ضيفه النصر 2-1 في لقاء الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 25 من المنافسة والذي تميز بالإثارة والقوة، تقدم الصقور عن طريق أندريس إنييستا ق 24 و إسماعيل الحمادي ق 40 وأحرز للعميد عادل تاعرابت ق 60، النتيجة رفعت رصيده الصقور إلى 17 نقطة بالمركز الثالث عشر، ولديه مباراتين مؤجلتين امام البطائح والعين، فيما بقى العميد برصيد 39 نقطة في المركز السادس.

وخلال اللقاء، شهدت الحصة الأولى تفوقا واضحا للصقور الذي خاض اللقاء بدافع كبير لإنقاذ موقفه في المنافسة، وقاد عددا من الهجمات التي شكل بها خطورة على مرمى "العميد"، حتى ترجم جهوده بالهدف الأول الذي احرزه أندريس إنييستا من ركلة جزاء إحتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 24، ومنح الهدف صاحب الأرض أفضلية ودافع لمواصلة هجومه وتألق أحمد شامبيه حارس العميد في حماية مرماه بالتصدي لعدد من الكرات، لكن إسماعيل الحمادي تمكن من الوصول لشباكه بإضافة الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل الصندوق في الدقيقة "40"، لينال الصقور افضلية كبيرة بتقدمه بهدفين وسط تراجع مستوى النصر الذي لم ينجح في بناء هجمات خطرة على مرمى مضيفه بإستثناء بعض المحاولات أبرزها تسديدة أحمد جشك التي تصدى لها سهيل المطوع حارس الصقور.

ونجح الإمارات في المحافظة على تفوقه مع بداية الشوط الثاني الذي شهد هجوما كاسحا على مرمى العميد، ولاحت عدة فرص لصاحب الأرض من أجل تأمين تقدمه منها فرصة إسماعيل الحمادي في مواجهة المرمى، وأخرى من نصيب الكاسير لم يتعامل معها بشكل جيد، ورد العميد على إهدار مضيفه للفرص، بهدف تقليص الفارق الذي أحرزه عادل تاعرابت من ركلة جزاء في الدقيقة 60 والذي غير مسار اللقاء لمصلحة النصر الذي كثف هجومه لإدراك التعادل وسط تراجع الصقور لكن دون أن تتوقف رغبته في إحراز الهدف الثالث، وشهدت الدقائق الأخيرة هجمات متبادلة بين الفريقين دون جدوى حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.

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