عجمان والشارقة يكتفيان بالتعادل الإيجابي 2-2

المصدر: عجمان-ياسر قاسم- تصوير-عيسى البلوشي

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تعادل فريقا عجمان وضيفه الشارقة 2-2 ضمن الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي جرت في ستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ليصل الشارقة للنقطة 39 وعجمان للنقطة 32، وجاءت المباراة مثيرة منذ بدايتها وتمكن عصام فائز من تسجيل هدف مبكر بعد مرور 18 ثانية فقط لصالح عجمان من صناعة وليد أزارو وهو ثاني أسرع هدف في الدوري هذا الموسم ورابع أسرع هدف في تاريخ المسابقة، ولم ينتظر الشارقة كثيراً حيث استطاع ماجد راشد تعديل النتيجة في الدقيقة الثانية من هجمة صنعها بمجهود فردي خالد الظنحاني، وساهم الهدفان في رفع مستوى المباراة من بدايتها وتبادل الهجمات للفريقين.

وفي الدقيقة 20 انفرد وليد أزارو بالحارس عادل الحوسني في وضع مميز للتسجيل، ولكنه احتك بالحارس وسقط على الأرض عندما حاول مراوغته وارتدت الكرة لهجمة مرتدة للشارقة انتهت عند ماركوس ميلوني في وضع انفراد أيضاً، ولكنه سدد في جسم الحارس علي الحوسني، وطالب لاعبو عجمان بالعودة لتقنية «الفار» لمراجعة حالة سقوط أزارو التي سبقت هجمة الشارقة وجاء رأي حكم «الفار» متوافقاً مع حكم الساحة أحمد بلال بعدم وجود ركلة جزاء، وفي الدقيقة 35 تحقق الحكم من حالة ركلة جزاء لـ عثمان كمارا وثبت عدم وجودها وتكررت العودة لحكم «الفار» في الدقيقة 45 بعد تسجيل كايو لوكاس هدفاً ولكن ثبت وجوده في موقف تسلل لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ولم يختلف اللعب في الشوط الثاني مع تحسن واضح لفريق الشارقة وكاد عجمان يتقدم في النتيجة من فرصة وجدها سعود سعيد، أنقذها الحارس، وانتظر الشارقة حتى دخول لوان بيريرا بدلاً من كاتنيك حيث استطاع تسجيل هدف التقدم بعد 5 دقائق من دخوله «ق 67» من فرصة صنعها خالد الظنحاني، وكاد بيريرا يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث للشارقة ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية «الفار» في الدقيقة 71، وواصل عجمان محاولاته الهجومية حتى تمكن البديل روكي مارسيانو من تعديل النتيجة في الدقيقة 87 من صناعة لوليد أزراو، واستمر سباق الهجوم من الفريقين للتقدم في النتيجة حتى آخر ثانية ولكن لم يسفر عن شيء لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

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