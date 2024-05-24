حتا والجزيرة يتعادلان في مباراة "تحصيل حاصل" في دوري الإمارات للمحترفين

المصدر: دبي-علي شدهان- تصوير - زيشان أحمد

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تعادل حتا وضيفه الجزيرة بهدف لمثله اليوم الجمعة ضمن الجولة 25 من دوري ادنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، في مباراة "تحصيل حاصل" في ضوء عدم تأثير نتيجة التعادل على مسار أي منهما في البطولة.

سجل لحتا، غابريل دي سوزا "د24"، وللجزبرة، برونو من ركلة جزاء "د84".

ورفع حتا رصيده إلى النقطة العاشرة من 24 مباراة، "متمسكا" بمركزه ال14 الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 32 من 25 مباراة، "محتفظا" بمركزه الثامن.

قدم حتا والجزيرة، أداء مقنعا، خصوصا من جانب "الاعصار" الذي نجح في إحباط هجمات منافسه بتنظيم دفاعي محكم.

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