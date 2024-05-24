دورة دبلوم المدربين المحترفين تختتم الأحد بمشاركة البرتغالي باولو بينتو

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم يوم الأحد المقبل المرحلة السابعة والأخيرة من دورة دبلوم المدربين المحترفين “AFC PRO Coaching Course”، التي تقام بالتعاون بين الاتحادين الإماراتي والآسيوي لكرة القدم، في فندق ميلينيوم بدبي.

ويسعى 27 مدربا لاجتياز اختباراتها النهائية، لنيل رخصة تدريب فرق أندية المحترفين والمنتخبات الوطنية وفرق الرديف والشباب، بحسب شروط الاتحاد القاري.

وكانت المرحلة السابعة قد بدأت في 20 مايو الحالي.

ويُشرف ويُقدم المحاضرات في الدورة، المحاضران المعتمدان لدى الاتحاد الآسيوي، جمال الحساني، وعبد المجيد النمر، إلى جانب المحاضر البلجيكي كريستيان فان دير هيجين.

وتحظى هذه الدورة الآسيوية، التي أقيمت المرحلة الأولى منها في الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر الماضي، بمتابعة وفد مكون من الفرنسي ناصر لارغيت المدير الفني للاتحاد السعودي، والأوزبكي عثمان توشيف، عضوي لجنة تعليم المدربين في الاتحاد القاري للعبة.

وتجرى عملية تقييم دقيق لمنهج دورة دبلوم المدربين المحترفين، واعتماده ليتم ضمها لاتفاقية استقلال التعليم الذاتي "المحلي" الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والآسيوي في شهر ديسمبر 2019، بما أتاح لاتحاد الكرة التنظيم الذاتي لدورات تدريب مدربي كرة القدم، لنيل شهادتي دبلوم (‏A - B)، كما نال استقلالية التعليم لدورتي دبلوم مدربي حراس المرمى للمستويين التأسيسي والمتقدم في شهر نوفمبر 2022، وفقا لمتطلبات ومعايير الاتحاد القاري، وبمناهج تعليمية تتناسب مع المتطلبات التدريبية في الإمارات العربية.

وشارك البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني الأول اليوم، في تلك الدورة، بهدف تبادل خبراته الواسعة في تدريب الأندية والمنتخبات المختلفة مع المدربين المشاركين.

وقدم مدرب المنتخب الوطني الأول محاضرة اليوم، أجاب خلالها عن أسئلة المشاركين في الدورة الآسيوية، التي تطرقت للفارق بين تولي مسؤولية التدريب في الأندية والمنتخبات الوطنية، وكيفية التعامل مع اللاعبين، ودور وأهمية التواصل وإدارة وقيادة الجهاز الفني خلال التدريبات والمباريات الودية والرسمية، وكيفية تخطيط الحصص الأسبوعية والتدريبات والتحليل الفني.

وتحدث عن أوجه الاختلاف الكبير بين ثقافات الدول التي درب فيها، وكيفية التأقلم مع اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، ومتابعة واختيار اللاعبين خلال مباريات الدوري, سواء خلال عمله السابق في كوريا الجنوبية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا.

وجاءت أسئلة محاضري الدورة، عن كيفية اختياره للجهاز الفني، والمشاكل الفنية التي قد تحدث نتيجة تكليف اللاعبين بمراكز ومهام تختلف عن مثيلاتها في أنديتهم، ومعرفة المهام الخاصة بطاقم التحليل الفني في المنتخب الأول، وكيفية مشاركته معهم في تحليل الأداء بشكل عام.

وفي نهاية المحاضرة، تمنى محاضرو ومدربو الدورة التوفيق للمنتخب الأول تحت قيادته الفنية في التصفيات الآسيوية المشتركة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز