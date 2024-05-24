جاهزية متكاملة للفرق الأمنية والشرطية لنهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: وام

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أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لتأمين إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي ستجمع فريقي العين ويوكوهاما الياباني يوم غد السبت على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة.

ودعا العقيد علي سالم العيسائي قائد قوة التأمين بشرطة أبوظبي لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا الجماهير إلى الحضور المبكر لتفادي الازدحام، وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد، والتشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي والتعاون مع عناصر الشرطة والتقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور.

وأشار إلى أن المواقف الشمالية الخارجية لاستاد هزاع بن زايد، تم تخصيصها لجمهور ومشجعي نادي العين، والمواقف الخارجية الجنوبية تم تخصيصها لجمهور فريق يوكوهاما الياباني.

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